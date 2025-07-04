天堂與地獄！台積人爽領百萬分紅 三星晶圓代工獎金卻掛蛋

台積電2024年度另一半員工分紅據傳本周發放，首次創下單筆平均逾100萬元的紀錄。相較之下，由於半導體事業表現低迷，南韓三星電子裝置解決方案部門今年上半年績效獎金縮水，晶圓代工事業部員工獎金甚至「掛蛋」。

南韓媒體BusinessKorea引述業內人士說法報導，三星已在內部網路公布，裝置解決方案部門今年上半年目標達成獎金為本薪的零至0.25%。從事業部來看，記憶體事業部發放率25%，系統LSI和半導體研究中心為12.5%，晶圓代工為零。

三星每半年發放目標達成獎金，這筆獎金上看每月本薪的100%，最新一筆目標達成獎金7月8日將發放。三星裝置解決方案部門高階主管已決定退還獎金，藉此展現改善經營績效決心。

三星裝置解決方案部門從2015至2022年上半年，每次都領到相當於每月本薪100%的最高目標達成獎金，但隨著表現惡化，2022年下半年績效獎金開始減少。三星裝置解決方案部門2023年下半年領到史上最低的目標達成獎金，記憶體事業部發放率為12.5%，晶圓代工與系統LSI為零。

不過，隨著市況改善，發放率去年上半年回升到37.5%至75%，下半年達到200%，高於上限標準。NAND快閃記憶體獲利能力惡化，以及晶圓代工和系統LSI事業蒙受數兆韓元虧損，是今年上半年獎金水準大幅下降的原因。