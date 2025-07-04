繼南韓之後…新加坡突襲重手打房新措施 建商嚇壞稱「令人困惑」
新加坡政府意外宣布新的打房措施，讓該國正因為新冒出的經濟風險而承壓的房市又再遭受打擊。
彭博資訊報導，新加坡國家發展部、財政部和金融管理局3日晚間發表聯合聲明表示，將把賣方免繳印花稅所需的房屋持有期從三年延長至四年，一年內出售的適用稅率也從12%調升至16%。上述變更將從4日起生效。
這些措施導致新加坡房地產開發商4日早盤股價倒成一片。City Developments一度大跌4.7%，創近三個月來最大盤中跌幅。UOL集團也跌逾4%。
花旗集團分析師Brandon Lee表示，這項最新舉措「來得讓我們錯愕」，因為房價成長速度已經放緩，新建案的初期需求也反應低迷，「根本原因似乎是為了打擊投機客，由於房貸利率持續下滑，這種趨勢有可能加速」。
雖然新加坡私有住宅房價第2季仍季漲0.5%，為連續第三季上漲，但5月新屋銷售已降至五個月來最低。
房地產顧問公司Savills執行研究總監Alan Cheong表示，這個動作「令人困惑」，「價格已經正在平穩，所以這個動作可能更是基於大眾之間的氛圍。」他預期，新屋銷售將會進一步受創。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言