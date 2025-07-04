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繼南韓之後…新加坡突襲重手打房新措施 建商嚇壞稱「令人困惑」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
新加坡政府3日晚間突然發布新的打房措施，讓房地產業者大為震驚。路透
新加坡政府3日晚間突然發布新的打房措施，讓房地產業者大為震驚。路透

新加坡政府意外宣布新的打房措施，讓該國正因為新冒出的經濟風險而承壓的房市又再遭受打擊。

彭博資訊報導，新加坡國家發展部、財政部和金融管理局3日晚間發表聯合聲明表示，將把賣方免繳印花稅所需的房屋持有期從三年延長至四年，一年內出售的適用稅率也從12%調升至16%。上述變更將從4日起生效。

這些措施導致新加坡房地產開發商4日早盤股價倒成一片。City Developments一度大跌4.7%，創近三個月來最大盤中跌幅。UOL集團也跌逾4%。

花旗集團分析師Brandon Lee表示，這項最新舉措「來得讓我們錯愕」，因為房價成長速度已經放緩，新建案的初期需求也反應低迷，「根本原因似乎是為了打擊投機客，由於房貸利率持續下滑，這種趨勢有可能加速」。

雖然新加坡私有住宅房價第2季仍季漲0.5%，為連續第三季上漲，但5月新屋銷售已降至五個月來最低。

房地產顧問公司Savills執行研究總監Alan Cheong表示，這個動作「令人困惑」，「價格已經正在平穩，所以這個動作可能更是基於大眾之間的氛圍。」他預期，新屋銷售將會進一步受創。

南韓 大盤 房地產 新加坡

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