台港韓機票預訂大減！7月5日末日預言 日本經濟損失逾千億元

受到日本大災難預言的影響，亞洲多國民眾對赴日旅遊卻步，香港的機票預訂數比去年同期平均減少約50％。日本專家推估至少會對日本造成5600億日圓（約新台幣1121.8億元）的經濟損失。

日本航空新聞社報導，儘管7月5日的預言毫無科學根據，亞洲地區仍出現因擔心大型天然災害而避免暑假赴日的現象，此趨勢在香港特別明顯。今年4月起，香港著名風水師開始呼籲民眾避免前往日本，還發出類似以下的警告：「日本與南韓的地震風險自6月至8月將升高」、「9月日本會面臨重大自然災害風險」。

日本旅遊需求驟降，香港的大灣區航空（Greater Bay Airlines）宣布5月13日至10月25日航線減班。根據旅遊數據公司「ForwardKeys」的資料與彭博社的分析，4月起來自香港、台灣、南韓的赴日機票預訂數量持續減少，其中香港的預訂數相比去年同期平均減少約50％。尤其含7月5日在內的6月下旬至7月上旬那一周，預訂量更暴跌83％，顯著下滑。

野村綜合研究所執行經濟專家木內登英於5月底時指出，推估將可能使訪日旅遊需求減少約5600億日圓。

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