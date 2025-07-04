快訊

港劇「御用爺爺」周聰離世！肺炎病逝 享壽92歲

有機會達中颱！準「丹娜絲」目前型態曝光 距離近、走法特別

川普貿易戰陰影…南方共同市場放眼亞洲 盼與中日韓等國深化關係

中央社／ 布宜諾斯艾利斯3日綜合外電報導
巴西總統魯拉。法新社
巴西總統魯拉。法新社

面對美國總統川普發動全球貿易戰，由數個南美洲國家共組的南方共同市場（Mercosur）今天尋求擴大對外市場，巴西呼籲與活躍的亞洲經濟體建立更緊密關係。

法新社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）表示：「現在是南方共同市場把目光轉向亞洲的時候了。」他讚揚與日本、中國、南韓、印度、越南及印尼深化關係有望帶來的利益。

然而，南美洲區域存在內部緊張局勢。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）曾揚言，為了與美國達成自由貿易協議，有必要的話會退出南方共同市場。

米雷伊警告：「我們將走上自由之路，不論是共同或是獨自前進，因為阿根廷已無法再等待。」他也呼籲爭取「更多自由」以進行談判。

米雷伊這位自由主義派領導人也是川普（DonaldTrump）鐵粉，他毫不掩飾對魯拉的輕視，過去曾稱魯拉「貪汙腐敗」及「共產主義者」。

魯拉昨天前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（BuenosAires）參加南方共同市場峰會。這是自米雷伊2023年12月就任總統以來，魯拉首次訪問阿根廷，但未與自稱「無政府資本主義者」的米雷伊舉行雙邊會談。

巴西左派老將魯拉今天代表巴西，從阿根廷手中接任南方共同市場輪值主席國。他曾批評米雷伊的言論是「胡說八道」。

魯拉指出，在他的領導下，南方共同市場將把目標放在「加強與外部夥伴的區域間貿易」，以及將去年與歐洲聯盟（EU）達成的重大貿易協定付諸執行。

歐盟去年12月與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場創始成員國達成協議，計劃打造涵蓋約7億消費者的自由貿易區。

這項協議歷時25年才達成，但仍需歐盟各成員國批准才能正式生效。

川普 巴西 米雷伊 美國 貿易戰 阿根廷 魯拉

延伸閱讀

大又美法案眾院成功過關 川普國慶日簽署

抵愛阿華揭國慶序幕 川普：大又美法案通過 當美生日禮物

川普和普亭通話促停戰 傳遭拒絕

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

相關新聞

台港韓機票預訂大減！7月5日末日預言 日本經濟損失逾千億元

受到日本大災難預言的影響，亞洲多國民眾對赴日旅遊卻步，香港的機票預訂數比去年同期平均減少約50％。日本專家推估至少會對日...

陸宣布對歐盟白蘭地徵反傾銷稅5年 但豁免軒尼詩等34家酒商

在僵持多時後，大陸4日宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自5日起徵收27.7%到34.9%的反傾銷稅，為期五年，但商務部的公告也稱，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。經查閱，共有34家酒商被列入「適用價格承諾公司名單」，包括法國軒尼詩、埃·雷米馬丹等。

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

彭博資訊報導，美國總統川普表示，將從4日開始向貿易夥伴寄出通知函，設定單方面關稅稅率，並表示各國將必須從8月1日起開始支...

川普貿易戰陰影…南方共同市場放眼亞洲 盼與中日韓等國深化關係

面對美國總統川普發動全球貿易戰，由數個南美洲國家共組的南方共同市場（Mercosur）今天尋求擴大對外市場，巴西呼籲與活...

川普關稅大限逼近 日股收盤走勢分歧…亞洲投資人審慎以對

日本東京股市主要指數今天收盤走勢分歧，主因美國總統川普的高額關稅暫緩期將於9日截止，亞洲投資人審慎以對

大又美法案誰獲利？大企業、製造業成贏家 低收入族群淪輸家

「又大又美法案」通過立法之後，贏家輸家各有哪些？有線電視新聞網(CNN)3日分析，法案對大型企業、製造業、小型企業與合夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。