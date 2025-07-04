快訊

港劇「御用爺爺」周聰離世！肺炎病逝 享壽92歲

有機會達中颱！準「丹娜絲」目前型態曝光 距離近、走法特別

聽新聞
0:00 / 0:00

陸宣布對歐盟白蘭地徵反傾銷稅5年 但豁免軒尼詩等34家酒商

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導

在僵持多時後，大陸4日宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自5日起徵收27.7%到34.9%的反傾銷稅，為期五年，但商務部的公告也稱，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。經查閱，共有34家酒商被列入「適用價格承諾公司名單」，包括法國軒尼詩、埃·雷米馬丹等。

界面新聞報導，根據《反傾銷條例》第三十八條規定，大陸商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年7月5日起，對原產於歐盟的進口相關白蘭地徵收反傾銷稅。

同日，大陸商務部公布「對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定」表示，據最終裁定，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，大陸國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。最終裁定中認定的傾銷幅度為27.7%到34.9%。

因此，按大陸商務部公告，三家被抽樣的公司，可能面臨反傾銷稅，包括法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹則、馬爹利面臨的稅率分別為34.9、34.3%和27.7%，其餘還有約六十家配合調查的公司一律課32.2%稅率。除此之外，其他歐盟公司也被課34.9%稅率。

不過，在中歐近期持續就經貿議題磋商下，大陸商務部公告也指出，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。

據大陸商務部公布，被列入「適用價格承諾公司名單」的歐洲企業，包括前述的法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹公司、馬爹利股份有限公司，還有穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責任公司、法國葡萄烈酒貿易公司等共34家。

若按照中方公告，這些公司將不會被徵收前述高額的反傾銷稅率，但上述公司必須承諾，按照不低於陸方規定的最低進口限價，向大陸銷售被調查產品，及需主動因應大陸商務部要求磋商、核查、監督等，以符合承諾條件，期限同樣為五年。

隨中歐經貿問題因電動車補貼等議題激化，大陸商務部於去年初公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。大陸商務部稱，立案後，嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織相關規則進行調查，在初步調查基礎上於2024年8月29日公佈了該案肯定性初裁裁定，隨後經過進一步調查，作出上述最終裁定。

大陸商務部公告指，自2025年7月5日起，進口經營者在進口原產於歐盟的相關白蘭地時，應向大陸海關繳納相應的反傾銷稅，期限為自2025年7月5日起5年。反傾銷稅以海關確定進口貨物的計稅價格從價計徵，計算公式為：反傾銷稅稅額=海關確定進口貨物的計稅價格×反傾銷稅稅率。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

反傾銷 大陸商務部 歐盟 白蘭地 葡萄酒 軒尼詩

延伸閱讀

怕美全力對付北京？傳王毅向歐盟坦承：中方無法承受俄輸掉烏克蘭戰爭

歐盟領袖盼盡快達成美歐貿易協議 馬克宏：希望雙邊關稅是10%對10%

高雄加入歐盟國際城市夥伴計畫 深化城市合作

川普將率美企CEO團訪中？陸商務部不願證實

相關新聞

台港韓機票預訂大減！7月5日末日預言 日本經濟損失逾千億元

受到日本大災難預言的影響，亞洲多國民眾對赴日旅遊卻步，香港的機票預訂數比去年同期平均減少約50％。日本專家推估至少會對日...

陸宣布對歐盟白蘭地徵反傾銷稅5年 但豁免軒尼詩等34家酒商

在僵持多時後，大陸4日宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自5日起徵收27.7%到34.9%的反傾銷稅，為期五年，但商務部的公告也稱，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。經查閱，共有34家酒商被列入「適用價格承諾公司名單」，包括法國軒尼詩、埃·雷米馬丹等。

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

彭博資訊報導，美國總統川普表示，將從4日開始向貿易夥伴寄出通知函，設定單方面關稅稅率，並表示各國將必須從8月1日起開始支...

川普貿易戰陰影…南方共同市場放眼亞洲 盼與中日韓等國深化關係

面對美國總統川普發動全球貿易戰，由數個南美洲國家共組的南方共同市場（Mercosur）今天尋求擴大對外市場，巴西呼籲與活...

川普關稅大限逼近 日股收盤走勢分歧…亞洲投資人審慎以對

日本東京股市主要指數今天收盤走勢分歧，主因美國總統川普的高額關稅暫緩期將於9日截止，亞洲投資人審慎以對

大又美法案誰獲利？大企業、製造業成贏家 低收入族群淪輸家

「又大又美法案」通過立法之後，贏家輸家各有哪些？有線電視新聞網(CNN)3日分析，法案對大型企業、製造業、小型企業與合夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。