陸宣布對歐盟白蘭地徵反傾銷稅5年 但豁免軒尼詩等34家酒商

在僵持多時後，大陸4日宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自5日起徵收27.7%到34.9%的反傾銷稅，為期五年，但商務部的公告也稱，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。經查閱，共有34家酒商被列入「適用價格承諾公司名單」，包括法國軒尼詩、埃·雷米馬丹等。

界面新聞報導，根據《反傾銷條例》第三十八條規定，大陸商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年7月5日起，對原產於歐盟的進口相關白蘭地徵收反傾銷稅。

同日，大陸商務部公布「對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定」表示，據最終裁定，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，大陸國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。最終裁定中認定的傾銷幅度為27.7%到34.9%。

因此，按大陸商務部公告，三家被抽樣的公司，可能面臨反傾銷稅，包括法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹則、馬爹利面臨的稅率分別為34.9、34.3%和27.7%，其餘還有約六十家配合調查的公司一律課32.2%稅率。除此之外，其他歐盟公司也被課34.9%稅率。

不過，在中歐近期持續就經貿議題磋商下，大陸商務部公告也指出，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。

據大陸商務部公布，被列入「適用價格承諾公司名單」的歐洲企業，包括前述的法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹公司、馬爹利股份有限公司，還有穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責任公司、法國葡萄烈酒貿易公司等共34家。

若按照中方公告，這些公司將不會被徵收前述高額的反傾銷稅率，但上述公司必須承諾，按照不低於陸方規定的最低進口限價，向大陸銷售被調查產品，及需主動因應大陸商務部要求磋商、核查、監督等，以符合承諾條件，期限同樣為五年。

隨中歐經貿問題因電動車補貼等議題激化，大陸商務部於去年初公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。大陸商務部稱，立案後，嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織相關規則進行調查，在初步調查基礎上於2024年8月29日公佈了該案肯定性初裁裁定，隨後經過進一步調查，作出上述最終裁定。

大陸商務部公告指，自2025年7月5日起，進口經營者在進口原產於歐盟的相關白蘭地時，應向大陸海關繳納相應的反傾銷稅，期限為自2025年7月5日起5年。反傾銷稅以海關確定進口貨物的計稅價格從價計徵，計算公式為：反傾銷稅稅額=海關確定進口貨物的計稅價格×反傾銷稅稅率。

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