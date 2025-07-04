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日本離升息更近了？5月消費支出、今年加薪都報喜 日圓應聲走揚

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本5月經通膨調整後的家庭支出比去年同期增加4.7%，增幅是2022年8月來最大。美聯社
日本5月經通膨調整後的家庭支出比去年同期增加4.7%，增幅是2022年8月來最大。美聯社

日本5月家庭支出增幅為近三年來最大，且日本企業今年料將平均加薪5.25%，幅度也是34年來最大，提高了日本銀行（央行）升息的機率，而且美國6月就業數據強勁也沖淡聯準會（Fed）7月降息的預期，日圓兌美元4日盤中走揚0.4%。

日本總務省4日公布，受到汽車花費增加提振，5月經通膨調整後的家庭支出比去年同期增加4.7%，增幅不僅遠高於經濟學家預期的1.2%，更是2022年8月來最大。

5月經季節調整後的家庭支出月增幅也達4.6%，同樣遠高於市場預測的0.4%，也是2021年3月來最大。總務省官員說，從去年12月來的家庭支出3個月移動均值一直都維持正面，消費似乎正在回升。

此外，最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會」（連合，Rengo）3日公布的最終統計數據顯示，日本企業今年平均加薪5.25%，為34年來最大加薪幅度，也是連續第三年強勁增長。

日本最大的商業遊說團體經濟團體連合會（經團連）3日也說，日本大型企業今年的平均夏季獎金比去年增加4.37%，達到創紀錄的99萬848日圓（6,889美元）。一位政府官員說，「企業界正形成一種共識，加薪幅度必須超過通膨率」。

消費和薪資趨勢是日銀評估經濟強度並判斷升息時機的關鍵指標，瑞穗資訊綜研首席預測，若油價將下跌，協助緩和美國關稅對企業獲利的衝擊，日本明年工資料將繼續成長4.7%。

瑞穗資訊綜研首席日本經濟學家酒井才介表示，「薪資成長動能可能在（明年）1-3月獲得證實，我們預期日銀屆時將開始升息」。

日圓兌美元4日盤中升值0.4%智144.37日圓兌1美元。彭博資訊分析師指出，5月支出數據已使交易員押注日銀將朝升息邁進，而美國6月就業數據正使交易員減少對7月降息的押注，帶動日圓走揚。

不過，標普全球財智首席經濟學家田口晴美（音譯）保守看待日本家庭支出成長，認為雖然5月支出相對好，但必須考慮到這項數據波動很大，汽車和旅遊等暫時性因素推升數字，是否意味著消費能保持強勁，還不清楚。

日本政府和分析師也擔心，美國關稅政策引發的全球貿易緊張，可能抑制加薪動能，增添日銀升息決策的複雜度。儘管關稅成本提高，日本汽車製造商迄今都未在美國大幅漲價，自行吸收成本並衝擊獲利。

大和證券首席經濟學家末廣徹預期，日本明年平均薪資增幅將介於4.5%-4.9%，但由於製造商將受到美國關稅的衝擊，日本的非製造商須接棒引領加薪。

日本經濟 美國 薪資

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