快訊

奶汪坐副駕一路緊貼冷氣口消暑 主人調高溫度急抗議：誰准你偷調的

7月5日大災難將至？拆解龍樹諒「末日預言」背後真相

豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

聽新聞
0:00 / 0:00

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

彭博資訊報導，美國總統川普表示，將從4日開始向貿易夥伴寄出通知函，設定單方面關稅稅率，並表示各國將必須從8月1日起開始支付這些關稅。

川普告訴記者，大約有「10或12封」通知函將於4日寄出，接下來「幾天內」還會陸續寄出更多通知函。他補充說：「我認為到9日之前應該就能全部涵蓋。關稅稅率的範圍可能從60%至70%，到10%至20%不等。」

川普表示，各國將「在8月1日開始支付，錢會從8月1日開始流入美國。」

彭博資訊指出，如果這些稅率最終定案，代表最高稅率將高於川普4月2日「解放日」（Liberation Day）推出時所設定的任何關稅標準，但他並未進一步說明哪些國家將面臨關稅，或是否意味著某些商品將被課以較高稅率。

報導指出，日本、南韓和歐盟等許多主要貿易夥伴仍在努力敲定協定。川普對於和印度達成協議表示樂觀，但對日本則措辭嚴厲，稱東京是難纏的談判夥伴。川普日前加大批評力道，稱日本應該被迫「支付30%、35%或我們決定的任何數字」。

川普 日本 美國

延伸閱讀

川普猛攻怎麼辦？鮑爾「四大守則」扛壓力…聯準會主席的冷靜應對策略曝光

收信準備…川普最快明天通知各國「想做生意先繳關稅」！ 網：放榜囉

美國明年慶祝250周年 川普：在白宮舉辦終極格鬥賽

普亭幫川普上歷史課：美國獨立建國 俄國有貢獻

相關新聞

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

彭博資訊報導，美國總統川普表示，將從4日開始向貿易夥伴寄出通知函，設定單方面關稅稅率，並表示各國將必須從8月1日起開始支...

大又美法案誰獲利？大企業、製造業成贏家 低收入族群淪輸家

「又大又美法案」通過立法之後，贏家輸家各有哪些？有線電視新聞網(CNN)3日分析，法案對大型企業、製造業、小型企業與合夥...

日本離升息更近了？5月消費支出、今年加薪都報喜 日圓應聲走揚

日本5月家庭支出增幅為近三年來最大，且日本企業今年料將平均加薪5.25%，幅度也是34年來最大，提高了日本銀行（央行）升...

整理包／川普「大而美」法案終於過了！一文看懂各產業贏家與輸家

美國總統川普鼓吹的「大而美」租稅法案，幾經波折後終於在國會通過，象徵他的重大勝利，將把他多數主要國內議程立為法律，並且帶...

美股今休市 慶祝249周年國慶

今（4）日是美國獨立紀念日，美國股市全天休市，前一天3日也提前在美東時間下午1時收盤。債市今天也休市，3日則是在美東時間...

日媒：鴻海與川崎重工的AI護理機器人明年上市 拚2027累銷200台

日媒報導，川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）與鴻海（2317）強強聯手、合作研發的AI護理機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。