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最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付
彭博資訊報導，美國總統川普表示，將從4日開始向貿易夥伴寄出通知函，設定單方面關稅稅率，並表示各國將必須從8月1日起開始支付這些關稅。
川普告訴記者，大約有「10或12封」通知函將於4日寄出，接下來「幾天內」還會陸續寄出更多通知函。他補充說：「我認為到9日之前應該就能全部涵蓋。關稅稅率的範圍可能從60%至70%，到10%至20%不等。」
川普表示，各國將「在8月1日開始支付，錢會從8月1日開始流入美國。」
彭博資訊指出，如果這些稅率最終定案，代表最高稅率將高於川普4月2日「解放日」（Liberation Day）推出時所設定的任何關稅標準，但他並未進一步說明哪些國家將面臨關稅，或是否意味著某些商品將被課以較高稅率。
報導指出，日本、南韓和歐盟等許多主要貿易夥伴仍在努力敲定協定。川普對於和印度達成協議表示樂觀，但對日本則措辭嚴厲，稱東京是難纏的談判夥伴。川普日前加大批評力道，稱日本應該被迫「支付30%、35%或我們決定的任何數字」。
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