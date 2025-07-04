整理包／川普「大而美」法案終於過了！一文看懂各產業贏家與輸家

美國總統川普鼓吹的「大而美」租稅法案，幾經波折後終於在國會通過，象徵他的重大勝利，將把他多數主要國內議程立為法律，並且帶來贏家和輸家，贏家包括化石燃料業者、晶片製造商、電信與太空產業及百萬美元富豪，輸家則涵蓋再生能源、電動車、人工智慧（AI）科技業者以及低所得民眾。

眾院3日以218票支持對214票反對的微幅差距，通過川普主打的租稅與支出法案，送交川普簽署成為法律生效。這 項法案永久延長川普2017年減稅法案的個人與遺產稅減稅措施，包括提高標準扣除額、降低多數納稅人的所得稅率、提高扶養子女扣除額，以及小費與加班費免稅到2028年等。

這項法案將影響廣泛產業，產生贏家與輸家。

贏家：

化石燃料業者：法案強制要求當局出租阿拉斯加、墨西哥灣及西部各州的公共土地與聯邦水域，並恢復較低的權利金，也讓煤炭、石油及天然氣等產業獲得租稅抵減優惠，同時擴大對碳捕捉並用於開採更多石油計畫的補貼。

晶片製造商：在美國動土新建工廠的半導體製造商租稅抵稅優惠，將從25%提高到35%，作為聯邦政府提振國內晶片生產的一環，但符合優惠的計畫須在2026年底前展開。這項法案也恢復好幾個嘉惠製造商的稅務規定，例如生產升級的獎勵性折舊（bonus depreciation）和研發租稅抵減等，在2025年1月19日後開工的工廠，興建成本可全額報銷。

電信與太空業者：這項法案將標準廣泛的無線電波頻譜，供無線寬頻聯網使用，有望嘉惠SpaceX的星鏈服務、以及5G和未來的6G行動網路業者。該法案也提供近100億美元資助登陸月球和火星、最終讓國際太空站除役等太空計畫。

國防承包商：這項法案提高未來五年的國防支出近1,500億美元，多數資金投入新的武器系統，包括為規劃中的「金穹」飛彈防禦系統提供約250億美元的初期款項。

零售與航空業者：這項法案維持現行的21%企業所得稅率，依然低於2017年之前的最高35%，由於零售商的製造與研發支出較少，在必須面臨關稅成本升高之際，保留這項稅率是大利多。法案也將撥出125億美元更新航管系統，有利縮減航班延遲。

不動產開發商：法案保留並擴大商用不動產投資人與開發商現有的租稅優惠，包括允許房產公司完全抵減許多房產翻修支出的獎勵性折舊措施，同時擴大低所得住房租稅抵減計畫規模12%。

百萬美元富豪：這項法案讓富豪獲得把更多財富傳承給子女、避免被加稅的能力，包括價值45億美元的減稅措施。個人的遺產稅豁免額提高到1,500萬美元（結縭伴侶共3,000萬美元）。

輸家：

再生能源業者：太陽能面板和風力系統計畫的租稅抵減將快速結束，新建再生能源計畫在啟用12個月後，開發商將不符合特殊稅務優惠的資格，節能家庭翻修、屋頂太陽能安裝及其他乾淨能源升級措施的租稅優惠將在年底結束，太陽能面板生產商訂單短期可能看增，但長期可能下滑。

電動車製造商：現行7,500美元的購買或租賃電動車稅務抵減優惠、及4,000美元的二手電動車抵減優惠，將在9月30日結束，衝擊特斯拉和通用汽車等生產電動車的業者。不過，購買在美國組裝新車的買主，車貸最多能抵減1萬美元，且持續到2028年，只是現在美國新車價格高昂，能負擔的民眾可能沒那麼多。

AI與科技業者：參院版法案最終移除避免各州自行立法規範AI活動五年的條款，意味著各州保有規範權，成為科技業批評人士的勝利，衝擊微軟和Meta等業者。

貨運與線上零售業者、包裝食品業者：該法案終結800美元以下包裹免關稅的小額豁免（de minimis）規定，不利DHL等業者的業績，法案也縮減糧食券計畫，成為包裝食品業者的利空。

精英大學與學貸借款人：法案提高對私立學院與大學的年度投資所得所課徵的稅率，依財富水準分別課徵8%、4%及1.4%的稅率高於目前的1.4%，最大輸家預料將是哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、麻省理工學院（MIT）等校產基金龐大的院校，而支付學費學生不到3,000人的小型院校則獲豁免。法案也將調整聯邦學貸的償還方式。

低所得民眾：一些減稅措施的成本將來自縮減聯邦醫補（Medicaid）的醫療覆蓋範圍與糧食券計畫規模。耶魯預算實驗室分析，這項法案將使所得最底層20%的納稅人，每年付出560美元。