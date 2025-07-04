美股今休市 慶祝249周年國慶

今（4）日是美國獨立紀念日，美國股市全天休市，前一天3日也提前在美東時間下午1時收盤。債市今天也休市，3日則是在美東時間下午2時提前收市。

美國獨立紀念日也就是俗稱的美國國慶日。不過，其實美國宣示脫離英國獨立，是在7月2日，只是獨立宣言的措辭在4日才核定。今天，美國以煙火、音樂和揮舞國際，慶祝獨立249周年。

雖然銀行、政府機關、學校都休息，聯邦快遞、UPS等快遞公司除重大急件外，也暫停送貨，許多零售商家和餐廳在這個國定假日都有開門營業，零售店也多會推出國慶折扣優惠，品項包括：戶外家具、家電、夏季服飾等。

但是好市多（Costco）不開，沃爾瑪（Walmart）彈性縮短營業時間。所以消費者想出門購物或到餐廳吃飯之前，最好先確認個別店家的開放狀況。