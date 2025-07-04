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日媒：鴻海與川崎重工的AI護理機器人明年上市 拚2027累銷200台
日媒報導，川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）與鴻海（2317）強強聯手、合作研發的AI護理機器人預計2026年度在台上市，設下2027年度累計銷售200台的目標。價格尚未透露。
匯集川崎重工在機器人領域豐富經驗與鴻海生產能力而開發出來的一款護理機器人，目前在台灣的醫院進行實測。它搭載嵌入式感測器，可執行引導病患、配送藥物和運送檢體等工作。
兩家公司正就製造、行銷以及售後維修等協商分工。
將來還計劃讓這些人形機器人擴展應用領域。
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