日媒：鴻海與川崎重工的AI護理機器人明年上市 拚2027累銷200台

美元指數創半世紀來最差開局，通膨降溫與降息預期加劇貶勢，資金正轉向歐元等非美貨幣。但歐元的強勢真的是實力展現，還是美元脆弱的投射？歐元區經濟基本面疲弱、出口壓力與政治風險未解，潛藏反轉風險。當前匯市走勢是短線錯配還是長線重構？美元真的失寵了，還是正伺機反擊？

2025-07-04 08:00