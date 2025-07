元宇宙已死？祖克柏「年薪1億美元」搶人 Meta打造「超智慧」夢幻團隊

歷經億元等級的高薪人才搶奪戰,Meta成功說動OpenAI、DeepMind等前沿團隊成員跳槽,打造「超智慧」的新實驗室初步成軍。這是Meta再次包裝自己的高調宣傳,還是邁向「下一代平台」的技術突破?



當OpenAI與微軟還因「通用人工智慧」(AGI)的定義陷入合約泥淖,Meta已經大張旗鼓宣布自己前進「超智慧」(Superintelligence)。

經過密集(且高調)的招募,Meta的新AI部門看似正式成軍。《彭博》等外媒報導,重金禮聘的Scale AI創辦人汪滔(Alexandr Wang)任首席AI長,他將與主導AI產品的GitHub前執行長弗里德曼(Nat Friedman)共同領導新實驗室「Meta Superintelligence Labs」(MSL)。

新團隊包納基礎研究團隊、大語言模型研發團隊、AI產品研發團隊,以及一個研究「下一代模型」的新團隊。首波新員工包括11名自OpenAI、DeepMind、Anthropic等前沿團隊挖來的頂尖人才,但祖克柏(Mark Zuckerberg)預告未來還有更多新血加入。

在備忘錄中,Meta執行長祖克柏表示,隨著AI加速進展,超智慧的研發也進入視野,「我相信這是人類新時代的開端,我全心投入,讓Meta引領未來。」

AGI定義仍未釐清,就要打造超智慧?

從AGI直接跳到超智慧(ASI)並非前所未聞。OpenAI前首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)在2024年成立的「Safe Superintelligence Inc.」(SSI),就是以打造安全的超智慧為公司目標。SSI在四月新一輪募資獲得20億美元,估值來到320億美元,但其路徑至今相當保密。

其他OpenAI、Anthropic高層們較多談論AGI,奧特曼(Sam Altman)與阿莫迪(Dario Amodei)都認為會在幾年內達陣。或許在矽谷,AGI願景已不夠興奮刺激?

業界對AGI的定義不清,概地來說是人工智慧達到人類水平的時刻。超智慧更是模糊的理論性存在,也就是超越人類水平的人工智慧。比起AGI或超智慧,對一般消費者與企業來說,更實用的可能是不會產生幻覺、較無偏見的可靠小模型。

因而,部分分析認為,比起技術性的目標,Meta朝超智慧邁進的宣示更像是吸引資金、取悅投資人的行銷性名詞,以展示自己超越他人一步的決心。這也對招募人才有所助益。已經相當富有的頂尖AI科學家們,可能對打造先進AI支援廣告推薦系統沒有太大興趣。

薪資上看1億美元,Meta不計代價搶人才

Meta布局AI已久。自家的聊天機器人Meta AI已融入社群平台與智慧眼鏡中,也透過開源Llama系列模型鞏固自己在生態系中的地位。但眾所期盼的Llama 4表現不佳,團隊成員流失,至少5人轉投Meta前研究員成立的Mistral AI。中國團隊打造的DeepSeek強勁打入開源生態系,都讓祖克柏心生強化AI團隊之意。

近期,Meta至少與SSI、同是OpenAI校友成立的「Thinking Machines Lab」,以及Perplexity、Runway與PlayAI等一批AI新創洽談收購或招募。蘇茨克維與OpenAI資深副總裁陳信翰(Mark Chen)也在祖克柏名單上,但未能成功挖角。

據《華爾街日報》報導,祖克柏花費數月累積一份頂尖AI專家名單,並常親自出手招募,不惜為其中部分人才開出億元等級的薪資,就為了打造Meta的夢幻AI團隊,追上目前落後的進展。

OpenAI執行長奧特曼日前貌似輕鬆地在弟弟主持的播客上透露,Meta祭出1億美元的簽約獎金來OpenAI搶人的企圖大多失手,還挖苦Meta不是一間以創新見長的公司。

但Meta技術長博斯沃斯(Andrew Bosworth)澄清,並無現金型式的1億美元簽約獎金。跳槽Meta的OpenAI蘇黎世辦公室員工拜爾(Lucas Beyer)也在X上表示自己沒拿到1億元獎金。隨著至少八名OpenAI員工轉投Meta的事實逐步明朗,陳信翰在內部備忘錄中強調,高層正在日以繼夜地積極留才,「請相信我們並未坐視不理。」

搶才大戰來到前所未有的火熱程度,顯示在當前的AI競賽中,落後是不可接受的。

風險投資公司Menlo Ventures合夥人莫菲(Matt Murphy)對《紐約時報》表示,祖克柏就像許多科技巨頭的執行長,相信人工智慧將是此生見過最重大的技術。「如果他們不知道如何成為重要參與者,就會被拋在後頭,」莫菲說道,「為了避免這種情形發生,一切都是值得的。」

與此同時,Meta也在加碼投資支持AI擴張的資料中心,2025年的資本支出可能拉升到720億美元的規模。

觀察這波人才搶奪戰,霍夫曼(Reid Hoffman)在播客中直言,「基本上所有有策略眼光以及聰明的人,都在加碼壓注(AI)。」

AI助力加速打造元宇宙?2025年是關鍵時刻

但身為「Meta」,在加緊發展AI的步伐時,元宇宙之夢已消退了嗎?

在2021年將公司高調改名的祖克柏,過去一年間,更常勾勒的願景已逐漸從虛擬宇宙轉向由先進AI系統支持的智慧眼鏡。

結合Meta AI的Ray-Ban智慧眼鏡表現不俗,2024年間銷量約達1百萬副。近期再與Oakley合作,以更高性能款式打入運動市場。祖克柏稱百萬銷量是「好的開始」,但比起鉅額投資,這樣的營收不足以縮小主掌智慧眼鏡與頭戴裝置的「Reality Labs」多年來的營運虧損。

自2020年從AR/VR團隊脫胎而成,Reality Labs已經虧損至少600億美元。4月時也傳出一波裁員。

Meta高層表明,2025年將是元宇宙的成敗之年,是驗證智慧眼鏡能否走入數億名使用者市場的關鍵時刻。自2014年收購Oculus,Meta便已在佈局元宇宙硬體。這打造「下一代平台」、減輕對競者硬體依賴的努力,將在2025年達到千億美元的總投資規模。據知,Meta將在今年加碼投資Reality Labs,並將匯報階級調至核心主管,顯示公司更加重視部門表現。

在內部備忘錄中,技術長博斯沃斯(Andrew Bosworth)勉勵團隊繳出職涯最佳表現,讓Reality Labs在世界帶來真實影響。他以作家葛拉索(Arnold Glasow)引言作結:成功不會憑空出現,你必須燃燒自己。(Success isn't a result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire.)

打造「超智慧」,能協助實現元宇宙之夢嗎?在擁有超智慧的世界中,元宇宙又將代表著什麼意義?

逾十年前,瑞典哲學家伯斯特隆姆(Nick Bostrom)出版的同名著作,是讓「超智慧」一詞進入大眾論述的關鍵時刻。伯斯特隆姆在書中陳述了超智慧可能為社會帶來的變革與挑戰,並擔憂人類能否駕馭這股強大的智慧。

問題很多,答案卻很少。伯斯特隆姆在最末章寫道,「在智慧爆發的遠景之前,我們人類就像小孩子在玩炸彈。」

(本文出自2025.07.01《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)