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油價金價都下跌 因地緣政治緊張緩和、美無望7月降息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價3日反轉下跌。 路透
國際油價3日反轉下跌。 路透

國際油價周四（3日）下跌，主要是地緣政治的緊張降溫，再加上投資人擔心美國關稅可能會減緩能源需求，偏偏主要原油生產商又計劃增加供應。黃金價格也下跌，因為美國非農就業數據優於預期，澆熄Fed近期降息預期帶動美元上漲。投資人擔心需求可能減少，導致倫敦銅價跌破每噸1萬美元。

周四布蘭特原油期貨下跌0.31美元，結算價報每桶68.80美元，跌幅 0.45%。 美國西德州原油期貨下跌0.45美元，結算價報每桶67美元，跌幅0.67%。在今（4）日美國獨立紀念日假期前夕，市場交易量較少。

媒體傳出美國與伊朗的代表，下周將在奧斯陸舉行會談，重啟核談判。另外伊朗外長也發表聲明，表示伊朗將會繼續與聯合國核子監督機構保持接觸。

原油需求方面，美國總統川普的關稅期限將於9日到來，但歐盟和日本等美國主要貿易夥伴卻尚未與美國達成貿易協議。石油交易商擔心這將影響經濟和燃料需求。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）則預期會在本周末的政策會議上，同意將產量每日提高41.1萬桶，這也對油價構成壓力。

紐約黃金現貨價格周四收盤下跌0.93%，報每英兩3,326.12美元。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger 說：「優於預期的就業人數意味著聯準會提前降息的可能性比預期要低。因此，美元走強，這為黃金市場增加了壓力」，「關鍵在於，7 月降息的想法或可能性已經不存在了」。

本周稍早曾經創下三個月新高的銅價，在倫敦市場跌破每噸1萬美元關卡，報9,954.5美元，因為投資人對需求降溫的可能性感到擔憂。4月以來，銅價原本一直呈上漲趨勢，由於可能被美國加徵高關稅，導致創紀錄的銅被運往美國，倫敦金屬交易所（LME）和中國大陸的庫存都因而大幅減少。

現在LME倉庫的庫存已略有回升，不過仍然僅有紐約商品交易所庫存的大約一半。

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