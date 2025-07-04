美財長貝森特：美元跌不垮全球地位 輪不到人民幣和歐元接班

美國財政部長貝森特周四接受彭博電視採訪時表示，近期美元貶值並不影響其作為全球主要儲備貨幣的地位。

貝森特說：「美元匯率波動與強勢美元政策無關。強勢美元政策是指，我們是否長期採取必要措施，確保美元一直是世界儲備貨幣。」 他堅稱川普政府的確正在採取這樣的措施。

美元指數今年前六個月累計下跌近11%，創1973年以來最差的上半年表現，主因是市場對川普政策的擔憂，包括加徵關稅可能拖累經濟成長，以及對長期盟友展現咄咄逼人的強硬態度，這些國家是美國重要的投資來源。

貝森特為川普政策辯護：「共和黨稅改案為經濟成長奠基。我們正抑制通膨，讓美國成為全球資本的最佳目的地，我認為這種情況會持續。」

中國大陸和歐洲的貨幣當局都認為，今年美元面臨的質疑為全球金融體系擺脫對美元的長期依賴提供了機會。貝森特反駁這個觀點，認為美元的主導地位難以撼動。

貝森特還說，認為人民幣會成為全球貨幣「根本是錯誤的想法」。他解釋，「他們的貨幣不能自由兌換，那怎麼可能成為儲備貨幣？更何況中國還有14億人想把錢移出國」。

貝森特在避險基金業從事外匯交易長達數十年，他指出「儲備貨幣的必要條件是自由交易」，但北京一直實施著資本管制。

他還提到：「我看到歐洲央行總裁拉加德前幾天表示，也許歐元的機會來了，但我可以告訴你，如果歐元兌美元達到1.20，歐洲人一定又會抱怨太強了。他們最好小心他們許的願。」

貝森特補充，「美國很清楚，身為全球儲備貨幣要承擔的責任」，暗示美國決策者對美元升值有一定容忍度。他並重申：「自二戰以來，一直有人預測美元會失去儲備貨幣地位。在我看來，懷疑論者這次還是會錯。」