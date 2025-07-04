美元走高 美國強勁就業數據打消Fed近期降息預期

美元周四（3日）兌日圓匯率大漲近0.9%、兌歐元和瑞士法郎等主要貨幣也都升值，因為美國就業數據優於預期，代表美國聯準會（Fed）需要更長時間才會降息，交易員現已不再押注7月降息，美國公債殖率走高。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四上漲0.42%至97.180，但仍處於相對低點。美元兌日圓匯率收盤0.88%，至144.93日圓兌1美元；兌瑞郎漲幅0.4%，至0.7955瑞郎兌1美元。美元兌這兩個避險貨幣連續第二個交易日上漲。

美元兌歐元周四也上漲0.4%至1.175美元兌1歐元。

周四美國公債殖利率也上升。通常與Fed利率預期同步波動的2年期美債殖利率上漲 9.7個基點，至3.789%。指標的10期美債殖利率上升5.5個基點至4.348%。

美國勞工部周四公布的數據顯示，6月非農就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11萬人；失業率降至4.1%，低於預估的4.3%。

Merk Hard Currency Fund駐加州的總裁兼投資長Axel Merk表示，「在勞動力市場如此強勁的環境下，要聯準會降息將非常困難」，「（聯準會主席）鮑爾提出的保持觀望論點，仍然站得住腳」。

FX Street資深分析師Joseph Trevisani說，從目前的情況看，美國經濟有望在今年剩餘時間表現優於其他主要經濟體，「這就是為什麼我們看到過去三周股市反應如此強烈」。他提到，「自2月以來，美元兌歐元下跌約13%。很大程度是由於市場猜測Fed就快要降息。然而，周四的經濟數據已經打消了這些預期」。

根據芝商所的Fedwatch工具，現在市場預期Fed將在7月會議維持利率不變的可能性，從一天前的76.2%上升至95.3%。