台積電ADR續創新高 再漲0.51% 較台北交易溢價24.22%
台積電ADR周四（3日）繼續上漲0.51%，收在234.80美元，再創新高，較台北交易溢價24.22%。費城半導體指數同日上漲0.64%。
周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲344.11點或0.77%，收在44,828.53點；標普500指數上漲51.93點或0.83%，收在6,279.35點；那斯達克指數上漲207.97點，或1.02%，收在20,601.10點。
台灣加權股價指數上漲135.23點，收在22,712.97點，台積電（2330）上漲5元或0.46%，收在1,090.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 149.50 +0.68 144.00 +3.82
中華電 CHT 131.22 +0.51 131.00 +0.17
台積電 TSM 1,354.00 +0.51 1,090.00 +24.22
聯電 UMC 45.15 -0.38 44.40 +1.69
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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