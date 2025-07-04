美股標普和那指續創高！輝達市值近4兆美元 就業強勁凸顯經濟韌性

美國股市周四上漲，標普500指數和那斯達克指數同步刷新歷史收盤高點，道瓊工業指數收紅，距新創新高僅一步之遙。晶片製造商輝達（Nvidia）市值逼近4兆美元，而美國意外強勁的就業報告令投資人感到振奮，他們對本月美國降息希望渺茫不以為然。

道瓊工業平均指數上漲344.11點，或0.77%，報44,828.53點；標普500指數上漲51.94點，或0.83%，收6,279.35點；那斯達克指數上漲207.97點，或1.02%，收20,601.10點。

美股已連續三周上漲。本周，標普500指數上漲1.72%，那指上漲1.62%，道指上漲2.3%。羅素2000小型股指數上漲3.41%。

晶片製造商輝達攀升1.3%，市值達到3.89兆美元，即將超越蘋果成為史上全球市值最高的公司。

周五是美國獨立日假期，周四交易時間縮短，美東部時間下午1點就提前收盤，成交量縮小。

Man Group駐紐約首席市場策略師Kristina Hooper表示：「我們正在經歷一輪真正的非理性繁榮；股市非常傾向於樂觀。但這有一定的依據。我認為人們在一定程度上鬆了口氣，因為就業報告並沒有想像的那麼疲軟。」

她表示，此次上漲是由散戶推動，他們基本上忽視即將到來的通膨壓力和關稅的不確定性，「關注實實在在的東西，也就是今天的就業報告」。

數據顯示，6月非農就業人數增加14.7萬，較路透訪調經濟學家預測的11萬多出33%。6月失業率降至4.1%，優於預期的4.3%。

交易員很快就排除了7 月降息的可能性，根據芝商所的Fedwatch工具，市場預計9月降息25個基點的可能性為68%，低於一周前的74%。

美國眾議院在共和黨議員的推動下，通過總統川普的大規模減稅和支出法案，克服黨內對成本的分歧看法。根據無黨派分析師，這項法案預計將在未來10年，使美國目前36.2兆美元的債務再增加3.4兆美元。

大幅減稅和增加政府開支可以刺激經濟需求。但這可能增加通膨壓力，尤其是在經濟顯示出強勁跡象的情況下，例如最新的就業報告。

F/m Investments執行長Alex Morris表示，「就業報告在內的一些數據是積極的、有吸引力的，但如果我們退一步來看，情況就不那麼樂觀了」。該公司管理180億美元資產。

Morris補充說：「這有點令人困惑，感覺就像是所有數據真正匯總之前的最後一波牛市。」