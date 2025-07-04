瑞銀調查：多國央行賣美元、買黃金

最新調查顯示，央行外匯存底管理官員對外匯「武器化」的憂慮不斷升高，已給予他們更多增持黃金的理由，未來一年逾半數央行可能加碼買進黃金。

根據瑞銀集團（ＵＢＳ）上月完成的二○二五年調查，百分之四十九央行外匯存底管理官員認為，地緣政治情勢導致外匯存底武器化是投資風險，比率遠高於去年的百分之卅二，二○二三年這個數字為百分之十四；這項調查訪調近四十家央行。

在央行買盤加持下，國際金價二○二二年底以來翻漲一倍，黃金也已超越歐元，成為僅次於美元的央行外匯存底第二大資產。瑞銀資產管理全球主權市場主管卡斯泰利說：「黃金肯定被視為降低制裁風險的工具，如果買進黃金後把黃金運回並放在國內，這些資產很難成為制裁目標。」

展望未來，這波買盤可望持續下去。根據調查結果，黃金是未來一年非貨幣資產最大贏家，百分之五十二央行宣稱未來一年有意加碼買進黃金，受訪央行預期黃金未來五年投資報酬率將高於其他資產類別。

美國總統川普就貿易與安全議題和盟友槓上，並攻擊聯準會，導致外界對美元避險資產地位的憂慮日益升高。瑞銀調查顯示，美元是央行外匯存底管理官員過去一年最積極拋售的貨幣，歐元配置比重上升受益最大。放眼未來五年，管理官員認為歐元仍會是頭號受益者，其次是人民幣與加密幣。