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美國慶日前達陣 「又大又美法案」送出眾院

Datadog納入標普500 股價漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

軟體服務商Datadog將於7月9日正式取代Juniper Networks，成為標普500指數新成員，激勵該公司股價3日早盤暴漲10%。

標普道瓊在2日美股收盤後宣布，由於慧與科技（HPE）完成Juniper收購案，遺缺將由Datadog遞補，定7月9日生效。

標普道瓊在6月的例行季度調整，未改變原有成分股，當時盛傳線上券商Robinhood可望獲納。

企業納入標普500指數，能提高知名度，而且追蹤指數的被動基金，會對新成分股的需求大增。Stephens常務董事羅伯茲估計，Datadog獲納後，被動式基金須敲進約5,400萬股的Datadog股票。

Datadog 5月公布的財報優於預期，並調升全年展望。Wolfe研究公司在6月將Datadog評等，由「持平」調升至「加碼」，並稱該公司是最受惠於人工智慧（AI）採用潮的業者之一。

成分股 指數 標普

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