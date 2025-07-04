歐洲大企業喊停AI法案 空巴、家樂福等44公司要求暫停實施

在距離歐洲人工智慧法案（AI Act）部分規定將在8月生效之際，包括空巴、家樂福、飛利浦和法國巴黎銀行等44家歐陸大企業執行長聯名致函布魯塞爾當局，要求暫停實施這項具里程碑意義的法案。

根據英國金融時報（FT）看到的公開信，這些歐企領導人呼籲歐盟執委會主席范德賴恩暫停實施該法案兩年，並警告說，不明確且相互重疊的監管規定正在威脅歐盟在全球AI競賽中的競爭力。

這封信說，歐盟複雜的規則「使歐洲的AI雄心受威脅，不僅危及歐洲冠軍企業的發展，也危及所有產業在全球競爭所需規模上部署AI的能力」，推遲該法案將「向全球創新者和投資人發出強烈信號，表明歐洲是認真在簡化和提升其競爭力的議程」。

歐洲企業擔心，成員國實施這些規則的不確定性，可能阻礙企業部署AI系統，使其在與美國或中國等對手的競爭中處於劣勢。歐洲科技創業家以及創投業者也對該法案提出批評。本周30多位歐洲AI新創公司創辦人和投資人也聯名上書稱該法案是「倉促的定時炸彈」。

經成員國激烈辯論後，歐盟在一年前通過的這項AI法案，將在幾年內分階段生效。其中一些重要條款，包括通用人工智慧（GPAI）模型的規則將於8月2日生效。這個歐盟法案被認為是全球最嚴格的AI監管機制。

除歐陸企業外，美國政府、Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta等美國大型科技公司，也施壓歐盟將該法案推遲數年實施。