美非農就業強勁 7月難降息

美國上月非農就業報告比市場預期強勁，反映即使經濟正在放緩，美國勞動市場仍保有韌性，可能把聯準會（Fed）的降息時程推遲到9月。最新數據強化了投資人對美國經濟的信心，帶動美股3日早盤走高、美元也走強。

美國勞工部統計局3日公布，6月非農就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11萬人，主因州與地方政府增聘人手；當月失業率也降至4.1%，意外低於市場預期的4.3%，原因是求職人數減少。由於7月4日為美國的獨立紀念日，因此這份非農就業報告提前至3日公布。

儘管非農就業人數增數超乎預期，但就業成長正在減速，主要反映企業放緩招聘。不過，企業裁員數仍偏低，原因是雇主在歷經後疫情時代的招聘挑戰後，不太願意裁減人力。

經濟學家表示，美國總統川普正在推行拖累成長的政策，包括對進口貨品全面加徵關稅、大舉遣返非法移民、以及削減政府支出，種種作為已改變民眾對經濟的觀感。川普去年11月勝選後，市場預期他會減稅與放寬監管，帶動企業與消費者信心飆高，如今這兩項指標已轉弱。

觀察申領與領取失業補助的人數，顯示勞動市場已現疲態，不如先前Fed為了對抗通膨而大舉升息時那麼強勁。

多數經濟學家預估，美國失業率將在下半年攀升，成為Fed屆時恢復降息的理由。Fed上月按兵不動，將聯邦資金利率維持在4.25%–4.5%，Fed主席鮑爾也在7月1日重申，在恢復降息前，將持續觀察關稅政策對通膨的影響。今年來美國的通膨壓力並不顯著。

鮑爾近期曾向國會議員表示，若勞動市場明顯轉弱，可能比預期更快降息。

ClearBridge投資公司經濟與市場策略主管舒爾茲表示，「強勁的6月就業報告確認勞動市場依然穩健，也徹底關上了7月降息的大門」，但他也說，市場就該把這項就業穩健的好消息視為利多，而非拖慢降息速度的利空。

在最新的非農就業報告公布後，市場預期出現劇烈轉變，交易員幾乎排除Fed 7月降息的可能性。根據芝商所FedWatch工具，目前7月降息機率僅剩4.7%，從2日的23.8%大幅下滑。市場仍預期下一次降息要等到9月，也從原本預期今年總計三次降息，調整為較可能降息兩次。