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外匯「武器化」憂慮升高 瑞銀：多數央行將增持黃金

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
根據瑞銀調查，49%央行外匯存底管理官員認為，地緣政治情勢導致外匯存底武器化是投資風險。（美聯社）
根據瑞銀調查，49%央行外匯存底管理官員認為，地緣政治情勢導致外匯存底武器化是投資風險。（美聯社）

最新調查顯示，央行外匯存底管理官員對外匯「武器化」的憂慮不斷升高，已給予他們更多增持黃金的理由，未來一年逾半數央行可能加碼買進黃金。

根據瑞銀集團（UBS）上月完成的2025年調查，49%央行外匯存底管理官員認為，地緣政治情勢導致外匯存底武器化是投資風險，比率遠高於去年的32%，2023年這個數字為14%；這項調查訪調近40家央行。

瑞銀資產管理央行策略師薩勒曼（Philipp Salman）說：「地緣政治風險如今在我們的調查顯而易見。」薩勒曼指出，隨著央行尋求避開衝突和一些大型經濟體關係持續惡化帶來的風險，黃金一直是大贏家。

在央行買盤加持下，國際金價2022年底以來翻漲一倍，黃金也已超越歐元，成為僅次於美元的央行外匯存底第二大資產。瑞銀資產管理全球主權市場主管卡斯泰利（Massimiliano Castelli）說：「黃金肯定被視為降低制裁風險的工具，如果買進黃金後把黃金運回並放在國內，這些資產很難成為制裁目標。」

展望未來，這波買盤可望持續下去。根據調查結果，黃金是未來一年非貨幣資產最大贏家，52%央行宣稱未來一年有意加碼買進黃金，受訪央行預期黃金未來五年投資報酬率將高於其他資產類別。

美國總統川普就貿易與安全議題和長期以來的盟友槓上，並攻擊聯準會（Fed），導致外界對美元避險資產地位的憂慮日益升高。瑞銀調查顯示，美元是央行外匯存底管理官員過去一年最積極拋售的貨幣，歐元是配置比重上升最大受益者。放眼未來五年，管理官員認為歐元仍會是頭號受益者，其次是人民幣與加密幣資產。

基於美元和美國公債流動性充足，受訪者大多預期未來數年美元將保住全球準備貨幣地位。其他調查結果還包括三分之二受訪者擔心Fed獨立地位面臨風險，近半數認為美國法治可能惡化到足以大幅影響央行資產配置的地步。

卡斯泰利說：「美元主宰地位是否確實被明顯撼動？答案是沒有，這需要一段時間。」

外匯 資產 黃金

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