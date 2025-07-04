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美國慶日前達陣 「又大又美法案」送出眾院

英財相淚灑國會 驚動市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇林文彬／綜合外電

英國首相施凱爾2日在國會接受質詢時未支持財政大臣麗芙絲，讓麗芙絲頓時淚眼汪汪，英國股匯債市也應聲下跌。隨著麗芙絲可能下台的猜測升高，施凱爾急忙出面力挺，帶動英國金融市場3日反彈。

英國30年期公債殖利率2日勁揚19個基點，是4月以來最大漲幅，3日盤中下跌12個基點至5.3%；英鎊兌美元小幅升值，扭轉2日重貶0.8%的頹勢。英國股市聚焦於國內市場的富時250指數2日收跌1.3%，3日盤中最多漲0.8%。

美國公債也感受到這股震波，殖利率2日全面走揚，30年期公債殖利率上揚約5個基點，報4.81%；債券價格與殖利率走勢相反。

由於自家工黨國會議員反對，施凱爾政府1日放棄削減50億英鎊（約68億美元）殘障福利支出的計畫，進一步推升削減預算赤字難度。緊接著隔天，施凱爾在英國國會每周舉行的首相問答時間上，拒絕公開為麗芙絲繼續擔任財政大臣背書，讓麗芙絲流下眼淚。

隨著麗芙絲反應引發外界對她去留的猜測，進而導致英國金融市場陷入動盪，施凱爾旋即出面澄清，向BBC強調麗芙絲在「未來很長一段時間」都會擔任財政大臣。

政大 施凱爾 英國

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