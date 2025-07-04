快訊

美國慶日前達陣 「又大又美法案」送出眾院

歐日6月PMI 有好轉跡象

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

最新出爐的採購經理人指數PMI）顯示，歐元區6月服務業景氣恢復擴張，但成長步調仍微弱，顯示需求依然疲軟。日本上月服務業景氣擴張稍稍加速。

標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）3日公布，歐元區6月服務業PMI指數升至50.5，高於初估值50.0和5月的49.7。指數高於50表示景氣擴張，低於此水準則指向景氣萎縮。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「這標誌著相對疲弱的成長時期延續，且持續時間之久，是這項PMI數據推出27年以來之最。」

含製造業與服務業的綜合PMI指數從5月的50.2升至三個月最高的50.6，略高於初估的50.2，顯示景氣擴張微弱。

服務業投入品價格通膨率趨緩至七個月低點，但仍相對偏高，可能使歐洲央行（ECB）通膨展望複雜化。路透訪調經濟學家預測，ECB繼最近降息後，9月可能再降一次。

標普全球公司同日也公布，美國6月綜合PMI終值為52.9，較初值52.8上修，也優於市場預期的52.8；服務業PMI終值也是52.9，則低於初值和市場預期的53.1。

同日公布的au Jibun Bank/標普全球日本6月PMI終值為51.7，較5月的51.0和初估值51.5高，呈現連續第三個月成長。綜合PMI從50.2升至51.5，是2月來最強。

最新PMI數據指向日本第2季成長動能減弱，市場信心和貿易情況也受抑制，反映美國關稅不確定性揮之不去。

PMI 指數 服務業

延伸閱讀

南亞科6月營收重返40億元之上寫3年新高 本季力拚轉盈

南俊營收／6月2.03億元創同期新高 AI伺服器產品出貨將逐月增加

jpp-KY營收／6月3億元、月增4.3% 訂單暢旺再創新高

【重磅快評】賴清德國防造謠 讓日本大哥哥看笑話

相關新聞

少子化衝擊！南韓頂大靠「併購企業」另闢財源

學生人數減少導致學費收入下滑，南韓頂尖學府延世大學，正轉向學術界較不熟悉的併購市場，創造新的財源。分析師表示，這或許為現...

美非農就業強勁 7月難降息

美國上月非農就業報告比市場預期強勁，反映即使經濟正在放緩，美國勞動市場仍保有韌性，可能把聯準會（Fed）的降息時程推遲到...

外匯「武器化」憂慮升高 瑞銀：多數央行將增持黃金

最新調查顯示，央行外匯存底管理官員對外匯「武器化」的憂慮不斷升高，已給予他們更多增持黃金的理由，未來一年逾半數央行可能加...

英財相淚灑國會 驚動市場

英國首相施凱爾2日在國會接受質詢時未支持財政大臣麗芙絲，讓麗芙絲頓時淚眼汪汪，英國股匯債市也應聲下跌。隨著麗芙絲可能下台...

歐日6月PMI 有好轉跡象

最新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區6月服務業景氣恢復擴張，但成長步調仍微弱，顯示需求依然疲軟。日本上月服務業...

OpenAI大規模租用算力 額外包下甲骨文4.5GW 資料中心運算資源

OpenAI據傳已同意向甲骨文（Oracle）租用大量資料中心運算資源，預計會額外租用約4.5GW（百萬瓩）的算力，展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。