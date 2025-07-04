歐日6月PMI 有好轉跡象

最新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區6月服務業景氣恢復擴張，但成長步調仍微弱，顯示需求依然疲軟。日本上月服務業景氣擴張稍稍加速。

標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）3日公布，歐元區6月服務業PMI指數升至50.5，高於初估值50.0和5月的49.7。指數高於50表示景氣擴張，低於此水準則指向景氣萎縮。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「這標誌著相對疲弱的成長時期延續，且持續時間之久，是這項PMI數據推出27年以來之最。」

含製造業與服務業的綜合PMI指數從5月的50.2升至三個月最高的50.6，略高於初估的50.2，顯示景氣擴張微弱。

服務業投入品價格通膨率趨緩至七個月低點，但仍相對偏高，可能使歐洲央行（ECB）通膨展望複雜化。路透訪調經濟學家預測，ECB繼最近降息後，9月可能再降一次。

標普全球公司同日也公布，美國6月綜合PMI終值為52.9，較初值52.8上修，也優於市場預期的52.8；服務業PMI終值也是52.9，則低於初值和市場預期的53.1。

同日公布的au Jibun Bank/標普全球日本6月PMI終值為51.7，較5月的51.0和初估值51.5高，呈現連續第三個月成長。綜合PMI從50.2升至51.5，是2月來最強。

最新PMI數據指向日本第2季成長動能減弱，市場信心和貿易情況也受抑制，反映美國關稅不確定性揮之不去。