歐日6月PMI 有好轉跡象
最新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區6月服務業景氣恢復擴張，但成長步調仍微弱，顯示需求依然疲軟。日本上月服務業景氣擴張稍稍加速。
標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）3日公布，歐元區6月服務業PMI指數升至50.5，高於初估值50.0和5月的49.7。指數高於50表示景氣擴張，低於此水準則指向景氣萎縮。
漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「這標誌著相對疲弱的成長時期延續，且持續時間之久，是這項PMI數據推出27年以來之最。」
含製造業與服務業的綜合PMI指數從5月的50.2升至三個月最高的50.6，略高於初估的50.2，顯示景氣擴張微弱。
服務業投入品價格通膨率趨緩至七個月低點，但仍相對偏高，可能使歐洲央行（ECB）通膨展望複雜化。路透訪調經濟學家預測，ECB繼最近降息後，9月可能再降一次。
標普全球公司同日也公布，美國6月綜合PMI終值為52.9，較初值52.8上修，也優於市場預期的52.8；服務業PMI終值也是52.9，則低於初值和市場預期的53.1。
同日公布的au Jibun Bank/標普全球日本6月PMI終值為51.7，較5月的51.0和初估值51.5高，呈現連續第三個月成長。綜合PMI從50.2升至51.5，是2月來最強。
最新PMI數據指向日本第2季成長動能減弱，市場信心和貿易情況也受抑制，反映美國關稅不確定性揮之不去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言