美就業報告強勁 降息恐要等到九月

美國上月非農就業報告比市場預期強勁，反映即使經濟正在放緩，美國勞動市場仍保有韌性，可能把聯準會（Fed）的降息時程推遲到九月。

美國勞工部統計局三日公布，六月非農就業人口新增十四點七萬人，高於市場預估的十一萬人，主因州與地方政府增聘人手；當月失業率也降至百分之四點一，意外低於市場預期的百分之四點三，原因是求職人數減少。由於四日適逢美國國慶日，因此這份非農就業報告提前至三日公布。

儘管非農就業人數增數超乎預期，但是就業成長正在放緩，主要反映企業放緩招聘。不過，企業裁員數仍偏低，原因是雇主在歷經後新冠疫情時代的招聘挑戰後，不太願意裁減人力。

經濟學家表示，美國總統川普正在推行拖累成長的政策，包括對進口貨品全面加徵關稅、大舉遣返非法移民、以及削減政府支出，種種作為已改變民眾對經濟的觀感。川普去年十一月勝選後，在看好川普會減稅與放寬監管的預期下，帶動企業與消費者信心飆高看好，如今這兩項指標已惡化。

觀察申領失業補助的人數，顯示勞動市場已現疲態，不如聯準會此前為對抗通膨而大幅升息時那麼強勁。

多數經濟學家預估，失業率將在下半年攀升，成為聯準會於下半年恢復降息的理由。聯準會主席鮑爾也在七月一日重申，在恢復降息前，將持續觀察關稅政策對通膨的影響。而今年來美國的通膨壓力並不嚴峻。

ClearBridge投資公司經濟與市場策略主管舒爾茲表示：「強勁的六月就業報告確認勞動市場依然穩健，也徹底關上了七月降息的大門」，但他也說，市場就該把這項就業穩健的好消息視為利多，而非拖慢降息速度的利空。

除了美國非農就業報告數據，市場也持續關注美國國慶日之後的重大政經事件，投資人不敢掉以輕心，就怕萬一爆發一些出人意表的事件，讓市場再陷震盪。

美國國慶日之後，七月九日將迎來關鍵的美國對等關稅暫緩期截止時間。市場目前普遍預料，在七月九日大限之前，歐盟及其他較「順從」美國的國家，不是接受百分之十的基礎關稅，就是繼續延後達成解決方案的期限。最糟糕的情況是陷入僵局，且市場開始擔心，屆時川普會真的開始徵收巨額的對等關稅。

除了美國，歐洲也面臨一些關鍵日期，法國總理白胡本周安然度過第八次不信任投票，但投資者對他的減赤計畫能否在七月十四日獲得議會通過持謹慎態度。另外，德國的經濟刺激計畫也正陸續展開，參議院將於七月十一日就企業稅減免方案進行投票。