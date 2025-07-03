少子化衝擊！南韓頂大靠「併購企業」另闢財源

學生人數減少導致學費收入下滑，南韓頂尖學府延世大學，正轉向學術界較不熟悉的併購市場，創造新的財源。分析師表示，這或許為現代大學創造新的商業模式。

韓國經濟新聞報導，延世大學默默成為消費者健康食品的精明經營者，產品陣容至包括解酒藥、乳製甜點，以及即將加入的豆奶。

據投銀界消息人士表示，該校正在收購植物健康飲品製造商Erom的豆奶事業，併購案價值350億韓元（2,600萬美元），預計今年稍晚完成。

這並非延世大學首次買下消費者健康業務。該校2021年就和南韓私募基金Reverent Partners合作，聯手收購了南韓最暢銷解酒藥Sangkwaehwan製造商Natural Way。在那之後，Natural Way的營收和獲利一飛沖天，去年分別達到1,150億韓元和109億韓元，並計劃2026年掛牌上市。

Erom的豆奶事業，預計會合併到延世大學的乳品子公司Yonsei Milk，該公司2023年因為推出「生乳包」，而在社群媒體上一夕爆紅，去年營收成長13%至3,451億韓元，並開始向亞洲市場出口南韓乳製品。

延世日益純熟的併購策略，吸引業界觀察家的目光。南韓多數大學的獲利行為，侷限於授權研究，或透過低風險的科技控股公司進行投資，延世大學則是建立了直接投資平台，就像是企業的發展部門。該校的管理部門延世基金會（Yosei Foundation）負責發掘併購目標，在理事會同意下，執行審核和進行併購。

一名銀行員表示：「延世的治理結構更有制度。這使該校的投資決策過程更加平順，對外部夥伴也更有可信度。」