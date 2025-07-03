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美股早盤／就業亮眼沖淡經濟憂慮 標普500、那指再創新高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
最新就業數據亮眼，激勵美國股市3日早盤再創新高。路透
最新就業數據亮眼，激勵美國股市3日早盤再創新高。路透

最新數據顯示美國就業成長優於預期，強化投資人對美國經濟的信心，帶動美國股市3日早盤走高，標普500指數與那斯達克綜合指數續創新高。

標普500指數3日早盤漲0.59%，報6,264.22點，道瓊工業指數漲244.41點或0.55%至44,728.83點，那斯達克指數漲至20,533.03點，漲幅約0.7%。台積電ADR 3日早盤漲0.7%，報235.22美元，輝達約漲0.8%。

美國勞動統計局公布，6月非農就業人口增加14.7萬人，優於經濟學家預期的增加11萬人，前兩個月數據也獲得上修；6月失業率下滑至4.1%，經濟學家原本預估會上升至4.3%。

不過，由於就業報告亮眼帶動美國公債殖利率大漲，美國聯準會Fed）即將降息的預期也隨之下降，美股漲勢受到抑制。根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯邦資金期貨交易員目前押注Fed本月稍晚維持利率不變的機率約93%。

Miller Tabak公司首席市場策略師馬雷（Matt Maley）說：「這（就業數據）對經濟來說是好消息，但對期盼7月降息的人而言是壞事。」

由於4日是美國獨立日，美股3日將提前至美東時間下午1時收盤，4日則休市。標普500指數本周截至2日收盤已漲0.9%，三大指數本周可望全面收紅。

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