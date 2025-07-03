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降價促銷奏效...蘋果Q2陸iPhone銷售 睽違兩年重返成長
最新數據顯示，拜降價促銷之賜，蘋果iPhone今年第2季中國大陸銷售成長，是兩年來首見。
根據研究機構Counterpoint 3日公布的報告，6月底止的三個月iPhone中國大陸銷售比去年同期成長8%，是2023年第2季以來首次成長，市占率名列第三，僅次於華為與Vivo。華為第2季中國大陸銷售成長12%，Vivo下滑9%。
Counterpoint指出，中國大陸電子商務業者5月調降蘋果最新iPhone 16機型價格，已提振蘋果表現。Counterpoint副總監齊英楠說：「蘋果5月調整iPhone價格時機恰到好處，市場反應熱絡。」
蘋果股價今年來已跌15%左右，反映許多逆風的衝擊。蘋果中國大陸銷售重返成長，對投資人而言將是好消息。
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