快訊

地震增領土？日官方更新能登半島地圖「對比明顯」 全網驚呼：太神奇

丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

7月5日末日將至？前自衛隊成員分享「自製防災包」 實用性滿點引共鳴

Shein涉欺騙性商業行為 法國裁罰4000萬歐元

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
法國宣布對大陸跨境電商平台Shein罰款創紀錄的4000萬歐元。圖／路透社
法國宣布對大陸跨境電商平台Shein罰款創紀錄的4000萬歐元。圖／路透社

法國反托拉斯機構展開近一年反競爭調查後，今天以包括誤導性折扣等「欺騙性商業行為」為由，宣布對大陸跨境電商平台Shein罰款創紀錄的4000萬歐元（約新台幣13億6280萬元）。

法新社報導，法國競爭和反詐騙主管機關指出，調查發現對消費者從事「與降價有關的欺騙性商業行為」。

路透社報導，法國消費者保護和競爭主管機關指出，負責Shein品牌銷售的Infinite Style E-Commerce CoLtd.公司在折扣訊息上誤導消費者，並表示該公司已經接受這項裁罰。

該機構指出，根據法國法規，參考價為零售商提供折扣前30天內的最低價，Shein未考慮先前的價格，有時先提高價格再推出折扣，違反這項規定。

該機構並表示，調查顯示，Shein「針對消費者可以得到哪些好處，即在折扣真實性方面欺騙他們」。

主管機關於2022年10月到2023年8月間針對Shein法國網站上數以千計商品進行調查後發現，57%廣告促銷其實不是最低價、19%折扣程度少於廣告，甚至有11%的折扣其實形成漲價。

Shein在聲明中指出，該反托拉斯機構去年3月已經通知Infinite Style E-Commerce Co Ltd.公司關於參考價格和環境法規相關問題，並表示該公司已於之後兩個月內採取改正行動。

品牌 廣告 折扣 法國 消費者 罰款 電商

延伸閱讀

工研院攜手法國Saft合作磷酸錳鐵鋰電池技術

Chaumet璀璨鑽石設計巧藏深刻寓意 銘誌人生里程碑

歐洲熱浪肆虐 法國停課、義國限制戶外工作

巴黎鐵塔熱到變形 塔尖恐位移20公分 頂層暫關閉

相關新聞

金價再衝一波？逾半數央行擬加碼 買進原因曝光

最新調查顯示，央行外匯存底管理官員對外匯「武器化」的憂慮不斷升高，已給予他們更多增持黃金的理由，未來一年逾半數央行可能加...

降價促銷奏效...蘋果Q2陸iPhone銷售 睽違兩年重返成長

最新數據顯示，拜降價促銷之賜，蘋果iPhone今年第2季中國大陸銷售成長，是兩年來首見。

Shein涉欺騙性商業行為 法國裁罰4000萬歐元

法國反托拉斯機構展開近一年反競爭調查後，今天以包括誤導性折扣等「欺騙性商業行為」為由，宣布對大陸跨境電商平台Shein罰...

未與羅賓漢合作！OpenAI澄清「無法代表股份」 馬斯克諷：本都假貨

人工智慧（AI）巨頭OpenAI與線上交易平台羅賓漢（Robinhood）劃清界線，稱羅賓漢對歐洲用戶提供的OpenAI...

川普卸任就沒關稅？星副總理籲企業：為「更嚴格審查」做準備

新加坡副總理顏金勇警告說，在川普總統任期結束後美國的關稅政策可能仍將持續下去，他還呼籲企業適應日益增強的全球貿易保護主義...

公開反對穩定幣！ECB總裁拉：恐造成「貨幣私有化」、損害國家主權

歐洲央行總裁拉加德日前在一場會議上公開反對穩定幣，認為這種數位貨幣的興起，可能侵蝕央行在貨幣政策管理中的角色，並將「削弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。