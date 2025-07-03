未與羅賓漢合作！OpenAI澄清「無法代表股份」 馬斯克諷：本都假貨
人工智慧（AI）巨頭OpenAI與線上交易平台羅賓漢（Robinhood）劃清界線，稱羅賓漢對歐洲用戶提供的OpenAI代幣化股權，無法代表其股份。
OpenAI在X平台發文說，這些OpenAI代幣化股權，並不能代表OpenAI的股份，「我們並未與羅賓漢合作，也並未參與其中，也不背書這樣的行為」。
OpenAI說，「任何股權轉移需經由我們同意，而我們未授權任何轉移」，並示警用戶「敬請留意」。不過這也引發與OpenAI素來不睦的美國科技億萬富豪馬斯克回文譏諷，稱OpenAI的股權本來就是假貨。
羅賓漢6月30日在法國坎城發表代幣化股權等產品，激勵其股價漲破100美元至歷史新高。該公司發言人在回應OpenAI的貼文時說，「這些代幣化股權提供散戶可間接參與私募股權市場的管道，之所以得以付諸實行，是源自羅賓漢持有的特殊目的收購公司（SPAC）股份」。
在歐盟較寬鬆的投資人規範下，Robinhood向符合資格的歐盟用戶，提供價值5歐元的OpenAI與SpaceX代幣，只要他們在7月7日之前註冊交易代幣化股權即可。
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