川普卸任就沒關稅？星副總理籲企業：為「更嚴格審查」做準備

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經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
新加坡副總理顏金勇（見圖）警告說，在川普總統任期結束後美國的關稅政策可能仍將持續下去，他還呼籲企業適應日益增強的全球貿易保護主義。路透
新加坡副總理顏金勇（見圖）警告說，在川普總統任期結束後美國的關稅政策可能仍將持續下去，他還呼籲企業適應日益增強的全球貿易保護主義。路透

新加坡總理顏金勇警告說，在川普總統任期結束後美國的關稅政策可能仍將持續下去，他還呼籲企業適應日益增強的全球貿易保護主義趨勢。

顏金勇3日在新加坡舉行的會議上說：「我們不能指望四年後政權更迭的美國政府會取消這些關稅。」「美國兩黨越來越有共識透過關稅實現公平且平衡的貿易。」

彭博資訊報導，兼任星國貿工部長的顏金勇表示，這些關稅可能繼續持續下去，一段時間內對美出口成本將會上升，「企業必須為其生產和供應鏈面臨更嚴格審查做好準備」。顏金勇說，美國想要公平、平衡的貿易，華府已要求這些國家購買更多美國商品。

在顏金勇發表這席談話之前，川普政府宣布與越南達成貿易協議，而其他貿易夥伴也競相要在7月9日的最後期限之前與美國達成貿易協議。

今年4月新加坡總理黃循財對美國擬對星國出口產品徵收10%關稅感到失望，並表示「這不是對朋友該做的事」。

川普 新加坡 總理 美國

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