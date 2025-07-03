公開反對穩定幣！ECB總裁拉：恐造成「貨幣私有化」、損害國家主權

歐洲央行總裁拉加德日前在一場會議上公開反對穩定幣，認為這種數位貨幣的興起，可能侵蝕央行在貨幣政策管理中的角色，並將「削弱」放任其發展國家的主權。

拉加德1日在葡萄牙辛特拉舉行的央行總裁會議上說，穩定幣不應被視為貨幣。她在與其他四位央行總裁的研討會上說：「我認為，我們在貨幣、支付手段和支付基礎設施之間陷入了某種混淆，而且因為使用科技使這種混淆加速或加劇，尤其是運用某些技術。」

根據財星（Fortune）報導，穩定幣是一種與法幣掛鉤的數位資產，由於是相對穩定的加密幣，對投資人和發行者皆具有吸引力，近來逐漸受到歡迎。因此，各國央行被迫探討如何監管穩定幣。

監管機關和央行最常爭論的問題是，穩定幣通常由私人公司而非公共部門發行。最著名的穩定幣發行者包括Circle和Tether等公司，它們的代幣與美元、歐元和人民幣掛鉤。

拉加德說：「我認為貨幣是一種公共財，我們則是負責保障和保護這種公共財的公僕。」「我擔心的是，我之前提到的界限模糊可能會導致貨幣私有化。我認為這不我們被指派來做這份工作的目的，也不利於貨幣這種公共財。」

各國央行認為，穩定幣主要風險在於，若有足夠的投資人使用，傳統銀行的貨幣數量將會減少，從而限制貨幣政策引導經濟的效用。

拉加德說，「我認為這可能會削弱我們執行貨幣政策的能力」，以及削弱放任其發展國家的主權。英國央行總裁貝利表示，穩定幣「號稱是貨幣」，應有別於比特幣等其他數位資產，這也意味著應受到更嚴格監管。

各國央行也正在與立法部門合作，為監管這種新資產草擬相關法案。美國參議院上月通過了穩定幣法案（GENIUS Act），成為穩定幣的第一個監管架構。並被認為是加密幣產業的分水嶺，為由私人發行、政府核准，以及與美元掛鉤的數位貨幣鋪平道路。

聯準會主席鮑爾說，由於穩定幣正在成為金融界不可或缺的一部分，因此需要制定監管規定。南韓央行總裁李昌鏞也表示，若無適當監管，穩定幣可能會破壞南韓的資本流動監管。