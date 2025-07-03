系統性風險正在醞釀中 下波金融危機恐被「6種弱點」觸發

在全球金融危機爆發前夕，總是有一些系統性風險在金融市場悄悄醞釀，卻被眾人忽視，終致釀成災難後果。金融時報指出目前這樣的弱點有六種。

一、利差交易（carry trade）

借入低利率外幣、轉而買進收益較高的投資標的，這種所謂的「利差交易」幾乎無所不在，一旦資產價格和幣值突然劇烈波動，觸發的平倉潮將瓦解這些交易。

二、選擇權（option）

直接買進或透過基金間接投資選擇權，用意是規避交易方可能承受的行情波動風險。倘若波動變得很劇烈，就有蒙受龐大損失之虞。同理，風險平價基金（risk parity fund）必須維持固定的風險水準，因此在波動加劇時，必須出清風險較高的資產。

三、相對價值交易（relative value trade）

這種交易押注於資產與資產之間的關係，隨著交易規模變大，萬一出狀況，風險也高。基差交易（basis trade）--投資人左手買進美國公債，右手買進期貨以鎖住小額報酬，這種避險方式假定兩者之間存在很高的關聯性和價格收斂。另一種是利率交換（interest rate swap）與政府公債殖利率之間的利差，最近愈來愈不穩定，投資人卻持有龐大的利差部位。

隨著資金為了尋求更高收益，而轉入未上市私募股權和私募信貸，投資人對流動性不足的曝險也升高。

五、高風險資產或低流動性資產重新包裝

透過「證券化」和「合成風險轉移」（synthetic risk transfer），風險高或流動性低的資產被重新包裝。這種近似於債務擔保證券（CDO）的信貸保險形式，近年來再度盛行，交易金額很可觀，已遠超過2008年金融海嘯爆發前美國次級貸款總計約1.3兆美元的水準。

整體而言，弱點在運用槓桿，包括直接借貸和金融工程。一旦現金流隨著全球經濟減緩而降低，負債水平將受到嚴重考驗。美國企業債務違約率如今已升到後海嘯的高點；而高槓桿私募股權貸款和垃圾債券的利率，也升到2020年新冠疫情爆發以來最高水準。國際貨幣基金（IMF）警告，商用不動產和非銀行金融中介機構（NBFI）正承受壓力。房貸、車貸、信用卡和其他消費者信貸，拖欠率也日益升高。

假如市況轉惡，資產價格下跌和行情波動加劇，將觸動保證金追繳令齊發，投資人為了搶著變現，將不得不去槓桿。此時低流動性資產難脫售，通常投資人會殺出流動性高、虧損最小的資產，如此一來，一波波震撼將在金融市場擴散開來，推升波動性，並擾亂傳統資產的價格關聯性。

六、政府護盤迷思

最後一個弱點，是篤信天塌下來自有政府為風險埋單並提供紓困。但如今主要國家央行受制於資產負債表已膨脹至20兆美元（高於2007年的5兆美元但比顛峰時的逾25兆美元低），加上通膨疑慮揮之不去，大幅降息空間受限。軍費支出推升財政赤字，利息成本和債台高築，意味政府也無財政刺激餘裕。

在貨幣和財政政策都缺乏施展空間下，萬一爆發金融危機，騎士即使想英雄救美，恐怕也欠缺合適的坐騎。