傳與網路券商合作？OpenAI澄清：未與羅賓漢發行股票代幣
美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天表示，它並未與網路券商羅賓漢（Robinhood）合作，發行該交易平台本週早些時候推出的股票代幣。
路透社報導，羅賓漢日前宣布，將向符合條件的歐盟用戶提供價值5歐元的 OpenAI 和 @@@SpaceX@@@ 代幣，條件是這些用戶有在7日這天前註冊交易股票代幣。
然而，OpenAI在社群平台X上發文澄清，表示並未認可這些代幣，也未參與此次發行。
隨後，羅賓漢發言人回應表示，這次股票代幣的贈送活動是「限量」發行，並且是由該公司在一間特殊目的公司（SPV）中的持股來實現，但並未透露該公司的具體訊息。
股票代幣作為一種可能重塑證券投資的方式，已引起市場高度關注，但由於對私人公司股份交易的嚴格限制，創建與私人公司合作的股票代幣具有更多挑戰性。
針對此次發行，SpaceX並未立即回應路透社的置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言