美國國慶前後全球市場將迎關鍵時刻 投資人請繫好安全帶

自川普重返白宮後，國際市場很少有一天風平浪靜，但接下來這幾周情況恐怕只會更加詭譎。美國就業報告在獨立紀念日前一天出爐，之後國際間將有一連串重大政經事件陸續登場，投資人不敢掉以輕心，就怕萬一爆發一些出人意表的事件，讓市場再陷震盪。

美國今（3）日稍晚將公布非農就業數據，將牽動聯準會（Fed）的降息時程；而下周9日將迎來關鍵的美國對等關稅暫緩期截止時間，各國正加緊腳步，希望趕在最後一刻與美國達成協議。之後將換法國對預算案進行投票。到8月中旬，市場又將再度面臨另一場美中貿易談判。

Insight Investment投資專家主管April La Russe在談到持有風險資產而非現金的報酬時不免感嘆，在他漫長的市場生涯中，「從未想過會有這麼大的風險，而風險溢價卻這麼低」。

關稅震盪

市場目前普遍預料，在7月9日大限之前，歐盟及其他較「順從」美國的國家，不是接受10%的基礎關稅，就是繼續延後達成解決方案的期限。最糟糕的情況是陷入僵局，且市場開始擔心，屆時川普會真的開始徵收鉅額的對等關稅。

曾任國際貨幣基金（IMF）歐洲事務副主任的東方匯理全球宏觀主管Mahmood Pradhan表示，7月9日的結果五五波，但正向結果的預期已經反映在風險資產的價格中，有鑒於此，市場繼續上漲的空間已所剩不多。

投資者認為，7月9日的任何結果都可能打擊美元，並引發其他貨幣隨之震盪。Artemis固定收益策略主管Liam O'Donnell表示，如果談判破裂，對世界貿易構成威脅，美債將遭受衝擊。

金價也容易受到關稅結果利多的影響，Edmond de Rothschild多元資產主管Michael Nizard表示，機構投資人和避險基金可能會對黃金進行獲利了結。

美就業數據衝擊

最新的美國非農就業數據，將提前於美國國慶日前一天公布，但預定8月1日發布的下一份報告，對全球市場的衝擊可能大於關稅，因為屆時正值暑期交易清淡之際。

Russell Investments的全球解決方案策略主管Van Luu認為，會給市場帶來最大意外的，實際上應該是美國數據，因為它一直未獲得足夠的關注。Artemis的O'Donnell表示，即將發布的美國就業報告是市場面臨的最大事件風險。

Luu表示，一些全球貨幣的預期波動率指標似乎過低，特別是那些日圓兌美元和歐元的指標。對美國降息的押注一旦加速累積時，日圓可能會大幅走高。

歐洲債務壓力

歐洲也面臨一些關鍵日期，這可能會重新引發人們對該區債務壓力的擔憂，截至目前投資者對AAA級德國公債等資產的青睞掩蓋了這一擔憂。法國總理白胡本周安然度過第八次不信任投票，但投資者對他的減赤計畫能否在7月14 日獲得國會同意，抱持謹慎態度。

德國的經濟刺激計畫也正在陸續展開，參議院將於7月11日就企業稅減免方案進行投票。由於市場預期德國將擴大發債，10年期德債殖利率今年來已上漲約25個基點，達到2.62%左右。

英國也重新回到觀察名單上，因為施凱爾政府在福利改革問題上的大轉彎，可能導致預算超支，從而引發新一輪債券賣壓。