三星德州廠傳延後完工？知情人士曝主因：先觀望

南韓三星電子傳將再度延後美國德州晶片廠的完工，因為該廠目前仍苦於找不到客戶。

據日本媒體引述知情人士報導，三星位在德州泰勒市的先進晶片工廠，原訂2024年就要上線，但現已推遲到2026年，原因就出在沒有客戶。該名人士甚至說，三星現在什麼事也不能做，即使是把製造設備搬進工廠。

根據三星營建子公司Samsung C&T的文件，該廠今年3月已完工91.8%。三星在今年5月的申報資料中，已把該廠完工日期延後至今年10月。

一名熟知內情的晶片供應鏈主管則表示，三星現在不急著把製造設備搬進新廠，因為「當地晶片需求並不特別強勁，而且三星幾年前規劃的製程節點已不符現在客戶需求」，「但重新改造工廠又很花錢，所以三星現在先採取觀望」。

另一名業界消息人士表示，三星原本計劃提供4奈米晶片組，但後來為了滿足客戶需求，已改變計畫，會納入更先進的2奈米晶片。