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新加坡外資流入增幅創新高 全球排名第2僅次美國

中央社／ 新加坡3日專電

聯合國貿易和發展會議報告指出，新加坡外來直接投資流入達到歷來最高，全球排名在2024年升至第2位，僅次於美國；專家分析，新加坡穩定營商環境與人才是優勢；另中國曾持續位居第2，但外資流入放緩。

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）2025年世界投資報告，美國去年外來直接投資增加19.6%至2788億美元（約新台幣8兆元），繼續高居世界之首；新加坡去年外來直接投資流入增加6.1%至1434億美元，達到歷來最高，全球排名從2023年的第3位晉升至第2位，僅次於美國。

聯合早報報導，大華銀行研究主管全德健表示，中國過去曾持續位居第2，但在2024年外資流入量放緩。不過若將香港計入中國的數據統計，新加坡則會排名第3。至於美國，因在前總統拜登政府任內推行多項吸引投資的政策措施，帶動了強勁外資流入。

全德健指出，新加坡的區域金融中心角色和總部中樞地位，加上政治穩定、政策連續性、交通連通性以及安全保障等，是吸引企業投資的因素。新加坡往往占東協外來直接投資流入的50%或更高，要維持對外資的吸引力，繼續鞏固區域和國際金融中心地位、吸引企業投資及透過新加坡進行投資，至關重要。

星展銀行高級經濟師蔡漢廷認為，新加坡在東協乃至全球外來直接投資流入目的地名列前茅，歸功於法治體系、營商環境、技術人才資源與高度互通的基礎設施，這些優勢使新加坡在全球經濟日益不確定的環境下，仍是受信賴的投資目的地。

聯合早報報導，東協去年外來直接投資流入達到2250億美元，這是歷來第2高，比2023年增加9.7%。

對於中國、東協、美國和歐盟的不同經濟數據變化，全德健說，地緣政治可能是其中一個因素，因企業在投資中國時面對限制，也致力於供應鏈和生產設施多元化，東協憑藉市場規模和不斷增長的收入水準，仍是一個極具吸引力的投資目的地。

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