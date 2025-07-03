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巴菲特累計捐款600億美元 超越2006年全數身家

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
「股神」巴菲特目前已累計捐贈600億美元，超過他在2006年的身家。美聯社
「股神」巴菲特目前已累計捐贈600億美元，超過他在2006年的身家。美聯社

「股神」巴菲特近期宣布，計劃對蓋茲基金會在內的五個慈善團體捐獻60億美元，使其近20年來的捐款總額已累計來到約600億美元。

巴菲特在6月27日的新聞稿中表示，這些捐款以旗下波克夏公司股份的形式捐出，總額已超越他在2006年的全數身家。

根據2006年富比世美國前400大富豪名單，當年巴菲特的淨值約460億美元，為全美第二大富豪，身家僅次於首富比爾蓋茲的530億美元。

截至2日上午，富比世估算巴菲特的身家已衝上1,452億美元，為全球第七大富豪。

巴菲特透過最新一輪捐贈，持續履行他在2006年做出的承諾：捐出超過99%的財富，作為他與長年好友比爾蓋茲共同發起的「捐贈誓言」的一環。

當時，巴菲特承諾每年捐出大約4%的剩餘波克夏股票。這間控股公司目前市值超過1兆美元。路透27日報導，巴菲特目前仍持有對波克夏的持股比重約13.8%。

過去20年，隨著波克夏市值持續上升，巴菲特的淨資產也水漲船高，不過這位傳奇投資人淡化了任何讓他致富的策略。他在新聞稿中說道：「波克夏並沒有發生超凡之事；很長的歷程、簡單且大致穩健的決策、美國的順風效應，以及複利效果，造就了我現在的財富。」

巴菲特在最新一批股票捐贈中，把大約14億美元分配給四個不同的家族基金會，其中包含由他三名子女各自領導的慈善機構，以及一個以已故妻子蘇珊‧湯普森‧巴菲特命名的基金會。另一筆46億美元的捐贈則給了蓋茲基金會。

巴菲特表示，他承諾在自己有生之年每年都會持續捐款給這些慈善機構，不過他在2024年證實，在他去世後將不再向蓋茲基金會捐款。

當巴菲特逝世之後，分配其絕大多數財富的重任將主要落在他三名子女身上。然而，巴菲特在2024年宣布，他已經修改遺囑，新增三名獨立受託人，作為他子女未來可能的接班人，負責管理他的慈善信託

他在2024年的一封信中解釋，這項安排旨在減少外界對於未來如何分配他財富的疑慮，並批評「世襲式」財富的觀念。

巴菲特寫道：「我從未想要建立一個家族王朝，或推行任何延續到子女以後的計畫。我很了解這三位獨立受託人，也完全信任他們。至於未來的世代，那是另一回事。誰能預見未來世代在處理龐大財富分配時的優先順序、智慧與忠誠度？屆時的慈善環境也可能截然不同。」

在同一封信裡，他建議所有父母都應該「在簽遺囑之前，務必讓子女看過」，以便讓他們理解「你的決策邏輯，以及在你過世後，他們將扛下的責任」。

他說：「你不希望孩子在你無法回答時，還在對遺囑裡的安排感到疑惑，還在問『為什麼？』」

信託 富比世 巴菲特 捐款 波克夏 美國 財富 資產 遺囑

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