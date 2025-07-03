快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

7月5日末日預言倒數2天？美國資深地震專家「1句話」打臉

WHO推「健康稅」防慢性病 籲菸酒含糖飲漲價5成

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
世界衛生組織（WHO）呼籲各國對菸酒含糖飲料開徵健康稅。路透
世界衛生組織（WHO）呼籲各國對菸酒含糖飲料開徵健康稅。路透

世界衛生組織（WHO）呼籲各國開徵健康稅，在2035年前將菸草、酒品、含糖飲料的價格，至少提高50%，以遏阻慢性病，並替政府創造新稅收

菸、酒、含糖飲料導致心臟病癌症糖尿病等非傳染性疾病（NCD）蔓延全球，如今全球75%以上的死因皆為NCD，WHO提案意在減少攝入此類商品。該機構說，將菸酒含糖飲料的價格一次調升50%，能在未來50年避免5,000萬人英年早逝，並在未來十年取得1兆美元稅收。

該提案呼籲各國，對這三種商品實施或上調特種銷售稅，以提高價格，並把相關稅收，重新投資於醫療系統、教育、社會保護。近140國在2012-2022年間調高菸草稅，顯示大規模行動有其可能。

世衛的健康經濟學家桑多瓦（Guillermo Sandoval）表示，此提案意味中等收入國家調高這類商品的稅率後，價格將從當今的4美元（新台幣115元），計入通膨後2035年升至10美元（約新台幣290元）。

他說，WHO未來幾個月敲定超級加工食品的定義後，也考慮建議對超加工商品課稅，但預料相關業者將會反對。超級加工食品是指工業生產的食物，內含人工添加劑等高度加工的原料，具有大量脂肪、糖、鹽等。冷凍食品、早餐麥片等均為超加工食品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

WHO 心臟病 慢性病 癌症 稅收 糖尿病 脂肪 菸草 通膨

延伸閱讀

部立苗栗醫院開設旅遊醫學門診 出國前可先來一趟做好健康準備

51%成人身體活動不足！ 「久坐」不只變胖 更增罹患慢性病風險

川普發紅包！「大而美」法案 美國製造半導體業大補

全民參與街道改善平台成案 安居街施作北市首例

相關新聞

「印度製造」神話遇挫？指標股暴跌 世界工廠之路仍遙遠

近年風光無限的印度電子製造業正遭遇嚴峻挑戰。隨著獲利能力萎縮和營收成長放緩，投資人信心開始動搖，導致相關企業股價大幅修正...

巴菲特累計捐款600億美元 超越2006年全數身家

「股神」巴菲特近期宣布，計劃對蓋茲基金會在內的五個慈善團體捐獻60億美元，使其近20年來的捐款總額已累計來到約600億美...

WHO推「健康稅」防慢性病 籲菸酒含糖飲漲價5成

世界衛生組織（WHO）呼籲各國開徵健康稅，在2035年前將菸草、酒品、含糖飲料的價格，至少提高50%，以遏阻慢性病，並替...

美中貿易緊張緩解？外媒曝：鬆綁EDA與乙烷出口限制

路透3日報導，美國已解除對中國大陸晶片設計軟體開發商和乙烷出口管制，進一步顯示美中貿易緊張局勢緩解。報導指出，中方也在稀...

她被裁員後「逆襲」成功！靠一副業年賺近700萬 沒經驗也能做

美國30歲女子凱莉·洛克萊因（Kelly Rocklein），原本是年薪六位數美元的行銷專業人士，沒想到兩年前遭到裁員，意外開啟人生新局。CNBC報導，她把原本只做興趣的副業－「使用者生成內容」（User-Generated Content，簡稱UGC）變成主業，如今年收入飆破23萬美元（約新台幣685萬元），證明沒經驗、沒粉絲也能靠這行闖出一片天。

微軟宣布裁員約9,000人 傳縮減自研晶片設計雄心

微軟2日宣布將裁減4%員工、影響約9,000人，今年來累計裁減上萬人，在投資人工智慧（AI）之際也控制成本。該公司也在內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。