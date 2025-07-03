WHO推「健康稅」防慢性病 籲菸酒含糖飲漲價5成

世界衛生組織（WHO）呼籲各國開徵健康稅，在2035年前將菸草、酒品、含糖飲料的價格，至少提高50%，以遏阻慢性病，並替政府創造新稅收。

菸、酒、含糖飲料導致心臟病、癌症、糖尿病等非傳染性疾病（NCD）蔓延全球，如今全球75%以上的死因皆為NCD，WHO提案意在減少攝入此類商品。該機構說，將菸酒含糖飲料的價格一次調升50%，能在未來50年避免5,000萬人英年早逝，並在未來十年取得1兆美元稅收。

該提案呼籲各國，對這三種商品實施或上調特種銷售稅，以提高價格，並把相關稅收，重新投資於醫療系統、教育、社會保護。近140國在2012-2022年間調高菸草稅，顯示大規模行動有其可能。

世衛的健康經濟學家桑多瓦（Guillermo Sandoval）表示，此提案意味中等收入國家調高這類商品的稅率後，價格將從當今的4美元（新台幣115元），計入通膨後2035年升至10美元（約新台幣290元）。

他說，WHO未來幾個月敲定超級加工食品的定義後，也考慮建議對超加工商品課稅，但預料相關業者將會反對。超級加工食品是指工業生產的食物，內含人工添加劑等高度加工的原料，具有大量脂肪、糖、鹽等。冷凍食品、早餐麥片等均為超加工食品。

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