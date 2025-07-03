涉出貨給華為違反出口管制 萬有半導體與美政府達和解
美國商務部今天公告表示，萬有半導體（AOS）涉出貨給華為違反出口管制規定，同意支付425萬美元（約新台幣1.2億元）與商務部達成和解。
路透社報導，根據商務部公告，萬有半導體（Alphaand Omega Semiconductor, AOS）2019年涉未取得許可轉運1650組電源控制器、智慧型電源模組與相關配件給華為。華為在同年被列入美國貿易管制清單。
商務部的公告表示，儘管這些產品由外國設計與生產，但因AOS當時從美國出貨，仍被列入出口管制。供應商出貨給所謂出口管制實體清單（Entity List）內的企業，必須先取得許可。
AOS表示：「這個和解案不影響AOS目前的營運，同時也讓美國政府5年多來的調查劃上句點。」
根據AOS今年稍早提交給美國證券管理委員會（SEC）的一份文件，美國當局自2019年來一直在調查AOS與華為之間的交易。文件中表示，司法部2024年1月已終結調查，且未提出告訴，商務部的民事調查則仍在進行。
AOS表示，今年4月商務部來函稱AOS涉嫌違反出口管制，公司隨後討論可能的解決方案。
AOS總部設於美國加州森尼韋爾（Sunnyvale），在亞洲也設有據點，旗下有一座晶圓廠位於俄勒岡州希爾斯市（Hillsboro）。
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