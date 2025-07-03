美中貿易緊張緩解？外媒曝：鬆綁EDA與乙烷出口限制

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中美兩國代表5月10日在瑞士日內瓦會晤當天，兩國國旗在會場飄揚。資料照片。路透
中美兩國代表5月10日在瑞士日內瓦會晤當天，兩國國旗在會場飄揚。資料照片。路透

路透3日報導，美國已解除對中國大陸晶片設計軟體開發商和乙烷出口管制，進一步顯示美中貿易緊張局勢緩解。報導指出，中方也在稀土問題上做出讓步。

彭博資訊稍早報導，歐洲最大工程業者西門子公司（Siemens AG）近日收到美國政府通知，已解除對中國出口晶片設計軟體的限制。路透則指出，全球另外兩大電子設計自動化軟體（EDA）供應商，即新思科技（Synopsys）與益華電腦（Cadence Design Systems）也表示，已著手恢復中國客戶對其軟體與技術的存取權限。

另外，美國政府當天稍早也致函乙烷生產商，撤銷5月下旬與6月對陸方所施加的限制性出口許可要求。據港媒與陸媒轉述，Enterprise Products Partners與Energy Transfer均收到美國商務部工業與安全局（BIS）來函通知。

一位不具名的知情人士表示，「美國是為了降溫而升溫，對更多項目加以限制，目的是促使中國在稀土問題上讓步。隨著美中雙方持續遵守這項框架協議，我們將會看到許多這些限制措施陸續取消，最終回到2月或3月時的現狀」。

不過，目前尚不清楚美方是否已解除其他實施中的反制措施，包括暫停奇異航太（GE Aerospace）向中國飛機製造商中國商飛（COMAC）交付C919客機噴射引擎的許可證，以及暫停核能設備供應商對中國核電廠的銷售許可證。

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