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「印度製造」神話遇挫？指標股暴跌 世界工廠之路仍遙遠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度電子製造業正遭遇嚴峻挑戰，隨著獲利能力萎縮和營收成長放緩，投資人信心開始動搖，導致相關企業股價大幅修正。歐新社
印度電子製造業正遭遇嚴峻挑戰，隨著獲利能力萎縮和營收成長放緩，投資人信心開始動搖，導致相關企業股價大幅修正。歐新社

近年風光無限的印度電子製造業正遭遇嚴峻挑戰。隨著獲利能力萎縮和營收成長放緩，投資人信心開始動搖，導致相關企業股價大幅修正。這標誌市場重新評估「印度製造」的願景

從生產三星手機到空調設備的製造商，過去幾年股價狂漲，例如Kaynes暴漲888%、PG Electroplast飆升771%，Amber Enterprises股價上漲291%，反映出市場對印度取代中國成為製造強國的樂觀期待。

這股狂熱將許多製造業股票的預期本益比推升至50倍以上，不僅是Nifty 50指數的兩倍以上，也遠高於台灣的鴻海與緯創的大約11至12倍。

如今情勢反轉，投銀相繼調降指標股的評等，例如摩根士丹利將Dixon科技降評至「賣出」，而根據彭博彙編數據，Kaynes獲得的「賣出」評級占全部分析師建議的比率創2022年上市以來新高。兩支股票今年來大跌超過15%，表現大幅落後大盤。

市場情緒轉向有部分原因是，莫迪政府推出的與生產掛鉤的激勵計畫即將終止，可能不會延期。這原本是推動「印度製造」的核心政策。

企業激進的擴張策略也引發疑慮。Kaynes投入340億盧比（約3.97億美元）建置半導體封裝廠，Amber承諾五年投資240億盧比發展電子部門，這類重直整合帶來的資本支出恐推升長期成本。

再者，鴻海最近撤走數百名駐印度南部iPhone組裝廠的中國大陸員工，影響對印度當地產能與技術轉移。

PhillipCapital India分析師Vipraw Srivastava指出，「這波成長很大程度仰賴政府補貼。長期而言能否成功，要看資本配置效率，以及能否建立實質競爭力」。

分析師 半導體 印度 投資人 摩根 競爭力 莫迪 願景

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