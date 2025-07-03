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她被裁員後「逆襲」成功！靠一副業年賺近700萬 沒經驗也能做

聯合新聞網／ 綜合報導
美國30歲女子凱莉·洛克萊因（Kelly Rocklein），原本是年薪六位數美元的行銷專業人士，沒想到兩年前遭到裁員，意外開啟人生新局。圖／AI生成
美國30歲女子凱莉·洛克萊因（Kelly Rocklein），原本是年薪六位數美元的行銷專業人士，沒想到兩年前遭到裁員，意外開啟人生新局。圖／AI生成

美國30歲女子凱莉·洛克萊因（Kelly Rocklein），原本是年薪六位數美元的行銷專業人士，沒想到兩年前遭到裁員，意外開啟人生新局。CNBC報導，她把原本只做興趣的副業－「使用者生成內容」（User-Generated Content，簡稱UGC）變成主業，如今年收入飆破23萬美元（約新台幣685萬元），證明沒經驗、沒粉絲也能靠這行闖出一片天。

UGC創作者簡單來說就是，幫品牌製作照片或影片的「內容創作者」，負責拍攝生活風格感的商品開箱、實測、教學影片等素材，交給品牌用來當廣告、社群貼文或電商素材，這類創作者不需要有粉絲、不用經營社群帳號，也不是網紅。

洛克萊因受訪時透露，其實她早在20出頭時就接觸UGC影片製作，也曾擔任網紅的創意總監，但後來為了追求穩定收入而轉進企業行銷部門，不過，一段失敗的創業經歷讓她背上超過2.5萬美元（約新台幣74萬元）的債務，最後她決定重回UGC領域，開始積極透過社群平台提案爭取客戶，2022年副業收入便衝上14.2萬美元（約新台幣410萬元）。

2023年8月被裁員後，她不再回到職場，而是全力經營UGC，不只自己接案，還創立顧問公司「UGC Pro」，幫助企業設計UGC策略，也提供線上課程、擔任新手創作者的導師。她預估，今年個人與公司的總收入將達23.3萬美元，公司目前共有4人，其中包括她的未婚夫，九成五以上都是純利潤。

雖然入門門檻低，但她也提醒，UGC創業最難的是「建立人脈」與「主動提案」，想賺錢不能等機會從天而降，而是要自己爭取。

美國 職場 電商

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