微軟宣布裁員約9,000人 傳縮減自研晶片設計雄心

微軟2日宣布將裁減4%員工、影響約9,000人，今年來累計裁減上萬人，在投資人工智慧（AI）之際也控制成本。該公司也在內部發布銷售AI的新策略，並且調整開發自研人工智慧（AI）伺服器晶片的路線圖，縮減設計雄心，以克服導致開發延後的問題。

微軟宣布將縮編近4%的人力，相當於裁員約9,000人，涉及跨層級、地區、任期以及團隊，包括遊戲部門將裁員數百人，也將涵蓋銷售部門，這是微軟繼1月裁減2,000人、5月裁撤6,000個職位後，最新一波裁員行動。

整體計算，微軟今年初以來已縮減超過7%的全球人力。微軟截至去年6月底擁有22.8萬名員工。該公司雖從未明確把裁員行動歸因於AI，但執行長納德拉曾說，微軟目前多達三分之一的程式碼是由軟體撰寫。

Business Insider指出，微軟商業長艾爾索夫（Judson Althoff）也在1日寄出內部備忘錄，給銷售部門微軟客戶與合作夥伴解決方案事業（MCAPS）的員工，要求「保持靈活」，讓微軟和MCAPS重生為「前沿AI公司」。艾爾索夫4月也發布計畫，7月1日起要把銷售團隊「解決方案」領域砍半到三個。

另據美國科技媒體The Information報導，微軟將縮減部分自研晶片的設計，並延後正在開發AI晶片的上市時程，希望能降低開發難度，並保持競爭力。微軟去年推出首款自研AI晶片「Maia 100」後，立刻著手開發三款後續晶片，包括預定2025年推出的代碼「Braga」（預料將命名為Maia 200）、2026年推出的代碼「Braga-R」（已命名為Maia 400），以及2027年推出的代碼「Clea」晶片。

不過，Braga和Clea是根據全新設計，使開發作業特別具挑戰性，Braga到6月只完成晶片設計，將錯失年底的期限約六個月，引發微軟內部擔心預定2026與2027年推出的晶片也可能延後，在這些晶片上市時的競爭力將弱於輝達的同期晶片。The Information指出，微軟已延後Maia 200的推出時程，從2025年延到2026年。

微軟主管上周已告知自研晶片團隊工程師新計畫，考慮開發預定2027年推出的過渡晶片，效能介於Braga和Braga-R之間，可能命名為「Maia 280」，可能大致延續Braga設計，但包含至少兩組互聯的Braga晶片，以作為單一更強力的晶片。

微軟主管認為，Maia 280的晶片互聯方式，所提供的每瓦效能仍將比輝達預定2027年推出的晶片高出20%-30%，而微軟的晶片工程師也不必從頭重新設計Braga晶片以提高效能。Braga-R預定2028年量產的推出時程則延到2028年之後，前景仍不明朗。

微軟發言人並未直接評論Maia晶片的開發進度，但表示「依然致力於」根據客戶和自加運算需求開發自研硬體，同時繼續和「緊密的晶片夥伴」合作。微軟去年是輝達進帳營收最多的靠戶，每年花費數十億美元購買輝達的AI晶片。