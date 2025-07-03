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標普500爆冷門：Datadog突襲晉級 Robinhood續留候補名單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
軟體供應商Datadog搶先線上券商Robinhood，取代被慧與（HPE）收購的Juniper Networks，成為標普500指數新成分股。路透
軟體供應商Datadog搶先線上券商Robinhood，取代被慧與（HPE）收購的Juniper Networks，成為標普500指數新成分股。路透

軟體服務商Datadog將於7月9日正式取代Juniper Networks，成為標普500指數新成員。這項非例行調整源於慧與科技（HPE）完成Juniper收購案，而6月季度調整前呼聲最高的線上券商Robinhood則意外落選。

HPE收購Juniper案上周末才獲美國司法部批准，條件是出售部分業務。為維持指數成分股的完整性，指數委員會緊急宣布，以財務穩健的Datadog遞補空缺。Datadog盤後應聲暴漲近11%至 149.7美元。

Datadog目前市值466億美元，雖然不及廣告科技公司AppLovin的1,140億美元，但今年首季有營收7.6億美元、淨利2,460萬美元，符合指數對能持續獲利的要求。相較下，AppLovin的股價雖在過去12月大漲逾300%，但遭空頭機構質疑擴大廣告技術成效。

這已經是標普500指數今年第二度新增科技公司，3月剛迎進外送平台DoorDash。在此之前，12月有雲端軟體供應商Workday加入，去年還有Palantir、戴爾、CrowdStrike、GoDaddy 和 Super Micro Computer被納入 ，反映科技股在該指數的權重持續上升。

總部設在紐約的Datadog主要提供雲端基礎設施監測平台，主要競爭對手包括收購Splunk的思科，以及亞馬遜、微軟等雲端服務巨擘。儘管入選消息激勵股價走高，但今年來下跌5.5%，表現遜於標普500指數同期上漲6.12%。

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