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為什麼英財相淚灑國會…竟驚動全球債市？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國財相麗芙絲（右）在首相施凱爾下議院答詢時落淚。美聯社
英國財相麗芙絲（右）在首相施凱爾下議院答詢時落淚。美聯社

全球債券投資人再次提醒英國首相施凱爾，市場對英國政局的反應可以非常快速，而且毫不留情。

在國會質詢時，施凱爾並未挺身支持財政大臣麗芙絲，現場出現一幕尷尬畫面：麗芙絲坐在他身後，神情哀傷，淚眼汪汪。

施凱爾所屬的工黨政府，周三一開始就面臨一場尷尬危機。前一天晚上，工黨國會議員聯手迫使政府撤回50億英鎊（約68億美元）社福減支計畫，麗芙絲要平衡預算赤字更不容易。

市場則迅速反應，麗芙絲可能職位不保的臆測下，英國30年期公債殖利率周三勁升19個基點，創4月以來最大單日漲幅，甚至波及美國公債，英鎊也因投資人紛紛撤出而重挫超過1%，跌破1.36美元，成為當天全球主要貨幣中表現最弱的貨幣，英股同步下跌。

影響所及，美國公債全面下跌，30年期公債殖利率上揚約5個基點，來到4.81%。

施凱爾周三晚上接受BBC訪問時強調，麗芙絲「未來多年都會擔任財相」。他說：「我們一起共事、一起思考，我們是完全步調一致的。」施凱爾這番話顯然意在安撫市場。

RBC BlueBay 資產管理公司基金經理人梅塔（Neil Mehta）談到英國公債劇烈反應說，「當情勢不妙時，只要一點火花就能引爆危機，」「未來幾個月市場會保持高度戒備。」

這波賣壓也讓人聯想到2022年英國爆發的市場危機。當時，首相特拉斯推出的預算案導致舉債成本飆升，最終被迫下台。

LB Macro 顧問公司創辦人Luigi Buttiglione說：「如果英國政府無法採取強力措施重建市場信心，英國公債殖利率曲線將會持續走陡，英鎊恐怕也會像特拉斯執政時那樣一路重挫。」

儘管麗芙絲未能讓自己的撙節計畫過關，但許多債券交易員仍視她為首選財長，因為她承諾遵守限制英國政府舉債的「財政規則」。市場擔心如果由其他人接任財相，恐對財政紀律放得更鬆。

對於麗芙絲在下議院淚灑議場，施凱爾說：「那是她個人的情緒，和政治無關，也和我和她之間沒有任何爭執，和這周其他事務無關。」

公債殖利率 施凱爾 英國

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