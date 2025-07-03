仍比台積電早一天！ASML第2季業績展望16日揭曉

台積電（2330）重要設備夥伴微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）近期財報投資人會議時間出爐，公司公布說明第2季業績展望16日揭曉，此次仍比台積電早一天，也成為市場觀察指標之一。

艾司摩爾預告，將於2025年7月16日星期三公佈其2025年第二季業績。新聞稿將於歐洲中部時間07:00透過GlobeNewswire發布。新聞稿、影片、合併財務報表和最新季度財務數據的介紹將於7月16日歐洲中部時間07:00後於網站上發布。 新聞發布會結束後，艾司摩爾高層將於歐洲中部時間15:00舉行60分鐘的投資者電話會議。

艾司摩爾先前2024年10月財報會議也比台積電早一天，甚至還因技術問題提早流出，當時艾司摩爾展望保守且下修2025年更牽動市場神經。當時艾司摩爾原定10月16日公布前季財報，但卻因技術問題提早曝光，且不如市場預期，業界則估主要是二主要原因包含大客戶英特爾與三星電子砍單、更多High-NA EUV設備延後挹注營收等，預期台積電、家登（3680）等台廠短期受影響有限，不過當時業界認為ASML對2025年半導體市場看法修正轉趨更謹慎將需持續觀察。

依據ASML前一次業績發布會上執行長富凱（Christophe Fouquet）在聲明與展望 提到，到目前為止，客戶與我們的互動支持我們看待2025與2026年為成長年的預期設定。然而，最近的關稅措施增加總體經濟環境的不確定性，預期這樣的情況將持續一段時間。如先前分享，AI仍然為產業主要成長動能。它所帶動的市場轉變中，將產生某些客戶較其他客戶受益更多的情況，因而帶動產業的上行潛力，也帶來了下行風險，我們皆將其納入 2025 年收入範圍評估。

依據ASML先前2024年10月官方釋出展望，預計2025年總淨銷售額將成長至300億歐元至350億歐元之間。預計毛利率在51%至53%之間，即低於先前提供的範圍，主要與EUV需求時間點遞延有關。後續2025年4月全年展望維持不變。

ASML曾在2024年10月16日提到，即便AI持續強勁發展並具有成長潛力，但其他應用市場看來需要更長的時間才能復甦，復甦情況較之前預期更為緩慢，預期將持續至2025年，因而導致客戶更為謹慎。在邏輯晶片上，晶圓代工競爭激烈導致某些客戶新製程的成長速度放緩，也導致廠房淘汰並改變微影設備需求時間，特別是在EUV的部分。在記憶體晶片市場，我們看到產能增加有限，重點仍然是支援HBM和DDR5 AI相關產能的技術轉型。