彭博：美國解除對中晶片設計軟體出口管制

彭博資訊報導，歐洲最大工程業者西門子公司（Siemens AG）近日收到美國政府通知，華府已解除對中國出口晶片設計軟體的限制。

根據該公司聲明，西門子已恢復向中國客戶全面提供其軟體與技術服務。

彭博資訊先前報導指出，美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）今年5月曾致函多家主要電子設計自動化軟體（EDA）供應商，要求其暫停對中國客戶的出貨。EDA是半導體業用於晶片設計、製造的軟體工具。