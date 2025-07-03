OpenAI大手筆向甲骨文包下4.5GW算力 Stargate計畫點燃AI供應鏈利多
OpenAI已同意向甲骨文（Oracle）租用大量資料中心運算資源，加強「Stargate」計畫，展現最先進人工智慧（AI）產品對算力的龐大需求，也無疑為AI供應鏈再添利多。
彭博引述知情人士報導，OpenAI將在美國自甲骨文額外租用大約4.5GW（百萬瓩）的資料中心算力。這個規模前所未見，足以供應數百萬戶美國家庭用電。1GW相當於一座核電機組的發電量，可供約75萬戶家庭用電。
甲骨文本周已宣布，已簽下一筆年營收高達300億美元的雲端運算大單，但並未公開客戶身分。彭博引述知情人士指出，這項Stargate協議至少涵蓋上述合約的一部分。
Stargate計畫由OpenAI發起，合作夥伴包含甲骨文和軟銀（SoftBank），預計投入5,000億美元建構AI基礎設施，已於今年1月在白宮首度曝光。目前，甲骨文已在德州艾比林（Abilene）和合作夥伴Crusoe共同打造大型資料中心，專門供OpenAI使用。
彭博引述知情人士報導，為了滿足OpenAI額外的算力需求，甲骨文將和合作夥伴在全美多地興建多座資料中心，選址包括德州、密西根州、威斯康辛州和懷俄明州，現有的艾比林資料中心則將從目前1.2GW擴建到約2GW。同時，OpenAI也考慮在新墨西哥州、喬治亞州、俄亥俄州和賓州等地設立新據點。
消息傳出後，甲骨文股價應聲大漲，終場收在229.98美元，再創歷史新高。今年以來，甲骨文股價已累計上漲38%，主要受惠於雲端業務成長帶動投資人買氣。
OpenAI在5月也表示，正和甲骨文、Crusoe、輝達（NVIDIA）、思科（Cisco Systems）以及由阿拉伯聯合大公國主權基金支持的AI公司G42，共同在阿拉伯聯合大公國推動Stargate專案。
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