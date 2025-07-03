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雙利多加持 台積電ADR大漲近4%再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影／報系資料照
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影／報系資料照

台積電ADR周三（2日）大漲3.97%，收在233.6美元，再創歷史新高，較台北交易溢價24.9%。

彭博報導，OpenAI已同意向甲骨文（Oracle）租用大量資料中心運算資源，擴大支持「Stargate」計畫，展現生成式人工智慧（AI）產品對先進運算能力的高度需求。

另外，路透引述知情人士報導，英特爾（Intel）執行長陳立武正尋求調整晶片代工事業策略調整。

甲骨文大漲5%，輝達（NVIDIA）上漲2.6%，英特爾大跌4.3%，費城半導體指數張1.9%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三創下收盤紀錄新高，美國和越南達成貿易協議讓投資人對貿易局勢信心漸增，科技股上漲也支持漲勢。

標普500指數漲29.41點，漲幅0.5%，至6,227.42點。那斯達克綜合指數漲190.24點，至20,393.13點，漲幅0.9%。道瓊工業指數下跌10.52點，至44,484.42點，跌幅0.02%。

台灣加權股價指數周三上漲24.02點收在22,577.74點。台積電（2330）平盤收在1,085.00元。

個股
ADR代碼
ADR收盤（換算後）
漲跌幅（%）
台北上市股票收盤價
溢價率（%）
日月光
ASX
149.37
+4.03
141.50
5.56
中華電
CHT
136.17
+0.66
134.50
1.24
台積電
TSM
1,355.07
+3.97
1,085.00
24.89
聯電
UMC
45.59
+3.29
44.45
2.57

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 指數 科技股

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