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標普500指數和那指再創新高 美越達成貿易協議加科技股助威

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國和越南達成貿易協議，美國將對越南部分出口產品徵收 20% 的關稅，投資人預料貿易協議的達成將使這些公司避免潛在的供應鏈災難。路透
美國和越南達成貿易協議，美國將對越南部分出口產品徵收 20% 的關稅，投資人預料貿易協議的達成將使這些公司避免潛在的供應鏈災難。路透

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周三創下收盤紀錄新高，美國和越南達成貿易協議讓投資人對貿易局勢信心漸增，科技股上漲也支持漲勢。

標普 500 指數漲 29.41 點，漲幅 0.5%，至 6,227.42 點。那斯達克綜合指數漲190.24點，至20,393.13點，漲幅0.9%。道瓊工業指數下跌10.52點，至44,484.42點，跌幅0.02%。

受蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）上漲提振，標普500指數中的科技股上漲超過1%。

輝達大漲2.6%，台積電ADR大漲近4%，推動費城半導體指數上漲1.9%。彭博報導，OpenAI已同意向甲骨文（Oracle）租用大量資料中心運算資源，支持「Stargate」計畫，展現生成式人工智慧（AI）產品對先進運算能力的高度需求。

甲骨文大漲5%。

英特爾（Intel）大跌4.3%，路透引述知情人士報導，執行長陳立武正尋求調整晶片代工事業策略調整，不再向外部客戶推銷某些晶片製造技術。Marvell Technology下跌約2.5%，因微軟據報正在收縮開發AI晶片方面的雄心。

蘋果上漲2.2%。

特斯拉上漲5%，躋身標普500指數漲幅最大的個股之列。這家電動車製造商表示，第2財全球汽車銷量下降13.5%，這已是該公司產量連續兩季超過交付量。但有投資人已為更差的業績做好了準備。特斯拉高指出，對自動駕駛軟件和其Optimus人形機器人的投資是該公司未來的發展道路。

美國10年期公債殖利率由前一交易日4.25%上揚至4.29%。

標普500指數收復ADP就業數據公布後的跌幅，中午前即翻紅，美國和越南達成貿易協議，美國將對越南部分出口產品徵收 20% 的關稅。Nike率其他服裝和鞋類股走高，投資人預料貿易協議的達成將使這些公司避免潛在的供應鏈災難。Nike大漲4.1%。

周三公布的數據顯示， 美國民營部門就業人數逾兩年來首次下降。經濟學家預測周四公佈的6月非農就業將僅增加11萬，為四個月來最低，失業率或小幅升至4.3%。

Northlight Asset Management的Chris Zaccarelli表示，「聯準會（Fed）之所以耐心觀望未急於降息，一部分原因是就業市場表現良好。如果情況變化，Fed可能不得不提前行動。」

投資人如今將關注周四的非農就業報告，以了解Fed何時可能轉而降息。

Clearstead Advisors LLC 高級董事總經理 Jim Awad 表示，「就業趨軟並促使Fed降低利率將是一件好事」。他表示，「但如果疲軟太多，將對經濟成長和獲利產生負面影響。」

指數 標普 美國

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